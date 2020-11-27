Почему электроэнергия для украинцев неизбежно подорожает

Об этом не принято и даже неприлично говорить. Но это произойдет. Очень скоро. Электроэнергия для населения подорожает уже в 2021 году.

Однажды цена электроэнергии для населения и промышленности должна сравняться. А в будущем стоимость электроэнергии для квартиры должна стать даже выше, чем для завода. В ЕС именно так: электроэнергия для населения стоит дороже, чем для промышленности. Вы знали об этом?

Логика простая: электроэнергия - товар, который потребляет промышленность в больших объемах и за это получает скидку. К тому же, поставлять электроэнергию заводу дешевле, чем жилому дому, - опять же, из-за объемов. Развезти по одному пакету гречки в 110 квартир дороже, чем один раз сгрузить несколько мешков.

Читайте такжеНовый удар: чем обернутся новшества с тарифами на коммуналкуВ Украине все наоборот. Мы живем при посткоммунизме, да и доходы населения в самой бедной стране континента не позволяют внедрить "лучшие европейские практики".

По данным службы статистики Евросоюза Eurostat, цена на электроэнергию для бизнеса в Украине за 1 полугодие 2020 в 2,1 раза ниже средней цены в странах Европейского Союза, а для населения - ниже в 4,5 раза.

У нас цена на электроэнергию для бизнеса, включая затраты на налоги и транспортировку, по итогам первой половины 2020 составляла 0,071 €/кВт (больше 2 грн по курсу НБУ), а в ЕС - 0,153 €/кВт (4,4 грн).

Но это среднее значение. Давайте тщательнее проанализируем, что там у соседей. В Словакии электроэнергия для промышленности стоила в 2,2 раза выше, чем в Украине, в Польше - в 1,8 раза, в Румынии - 1,7 раза, Венгрии - в 1,7 раза.

Обратите внимание - средняя стоимость электроэнергии для населения в ЕС составила 0,213 €/кВт, или 6,08 грн. Как я уже говорил, цена на электроэнергию для населения в ЕС выше, чем для бизнеса.

Например, в Польше промышленность платит 0,134 €/кВт, а население - 0,148 €/кВт. В Словакии цена для бизнеса составила 0,159 €/кВт, а для населения - 0,169 €/кВт. В Румынии - 0,127 €/кВт против – 0,146 €/кВт.

Что могли бы сделать страны ЕС, будь они хоть немного похожи на нормальных европейцев вроде нас? Сравнять цены или даже снизить для населения и поднять для промышленности, переложив разницу в тарифах на бизнес.Почему они этого не делают?

Стоимость электроэнергии для бизнеса – это его конкурентоспособность на внешних рынках, ведь все затраты закладываются в цену товара. А работающий бизнес – это зарплаты населения.

Если заставить польские заводы субсидировать льготную цену электроэнергии для населения, то их продукция подорожает, соответственно они меньше продадут, приток валютной выручки сократиться, прибыль упадет, за ней и сбор налогов в бюджет страны и зарплаты работникам. Как-то так.

А что в Украине? У нас стоимость электроэнергии для бизнеса составляет больше 2 грн за кВт-час, а для населения - 1,68 грн/кВт. При этом у нас действует еще и льгота на первые 100 кВт- потребления – по 90 коп за кВт-час.

Откуда берется такая цена? Поговорим об украинском варианте коммунизма.

Читайте такжеЗа ошибки Нафтогаза украинцы заплатят двойным тарифомДешевую электроэнергию для населения обеспечивает "Энергоатом", который на своих АЭС вырабатывает больше 50% электроэнергии в Украине. На сегодня он производит самый дешевый ресурс, который позволяет субсидировать население. Конечно, это временно – просто атомные электростанции были построены еще при Союзе, и примерно тогда же окупились. Поэтому мы как бы добиваем папин "Мерседес", который он оставил нам в наследство. Но уже очень скоро машинка прикажет долго жить.

В перспективе, Украине необходимо будет искать миллиарды долларов на продление сроков работы блоков АЭС или на вывод их из эксплуатации. И то, и другое очень дорого. Ни на одну из операций у нас денег нет. Но пока что мы рассекаем на "Мерседесе" и не думаем о будущем.