Главные интриги 2021 года для Украины

Досрочные президентские выборы в Украине в 2021 году станут возможными лишь в двух случаях / УНИАН

Подводя итоги работы украинской власти, стоит отметить, что все провалы этого года были в основном в одной сфере – в сфере экономики. И эти провалы были обусловлены различными факторами – как объективными, так и субъективными.

Фактор эпидемии коронавируса привел к тому, что в украинском бюджете образовалась огромная дыра, а латать ее придется уже в следующем году. В феврале 2020-го у нас была возможность спрыгнуть с кредитной иглы (правительство и президент уже готовились к отказу от услуг МВФ и началу возврата накопленных долгов), но коронавирус спутал все карты.

Кроме провалов в экономике и борьбе с коронавирусом, власть провалила и кадровую политику на местах – было немало неудачных назначений на губернаторские должности. К провалам следует отнести и ссору с Конституционным судом. Такая ситуация, в принципе, не должна была возникнуть, и в 2021 году она обязательно должна быть каким-то образом разрешена.

Успехи власти в 2020 году

Во-первых, Зеленскому удалось сохранить высокие рейтинговые позиции – его собственные и Слуги народа. Даже после проседания он остается на первом месте, а его антирейтинг крайне низок.

Во-вторых, не смотря на кадровый голод на местах, СН удалось набрать наибольшее, по сравнению со всеми другими украинскими партиями, суммарное количество мандатов на местных выборах. Правда, получить должности мэров в большинстве крупных городов Украины "слугам" не удалось.

В-третьих, Зеленскому удалось помешать усилению оппозиции. По сути, за этот год в Украине сформировалось три оппозиции, которые выясняют отношения между собой.

Читайте такжеУгроза ассоциации с ЕС и безвизу: как изменятся отношения Украины с Европой в 2021 годуВ-четвертых, в 2020 году произошло несколько важных и правильных кадровых изменений. Зеленский, к его чести, очень быстро сориентировался, кто такие "соросята", и очистил правительство и другие государственные институты от людей, которые больше работали на внешние интересы, чем на интересы государства. Я имею в виду замену Гончарука, Рябошапки и целого ряда других людей на более адекватных.

Чем может удивить 2021-ый

В 2021 году политических интриг будет предостаточно.

Удержится ли правительство;

Если правительство не удержится, удастся ли найти голоса, чтобы назначить нового премьера и новое правительство;

Если не удастся найти голоса в Верховной Раде, будут ли досрочные парламентские выборы;

Удастся ли Зеленскому устоять перед бешеным давлением со стороны внешних факторов и внешних игроков, которые влияют на Украину. Речь идет и о Соединенных Штатах, и о глобальных структурах, которые ассоциируются с Соросом, Ротшильдами и другими игроками. Интрига заключается в том, удастся ли Зеленскому не выполнять все то, что Украине будут навязывать извне;

Удастся ли найти средства для того, чтобы осуществить выплаты по долговым обязательствам. Ведь в следующем году у нас огромное количество денег должно пойти именно на возврат внешнего долга.

Будут ли досрочные президентские и парламентские выборы

Вероятность досрочных парламентских выборов сейчас трудно оценить. Для того, чтобы это произошло, должен быть выполнен целый ряд условий: если произойдет отставка Шмыгаля, если в ВРУ не смогут проголосовать за другую кандидатуру на должность премьера, потому что не хватит голосов. Тогда, согласно Конституции, происходит роспуск парламента и проводятся досрочные выборы. То есть сейчас есть очень много "если", очень много условий.

Читайте такжеВ шаге от перевыборов: "слуги" доигрались, а Зеленский тонет в "теплой ванной"Следовательно, досрочные парламентские выборы – это гипотетический сценарий.

Для досрочных президентских выборов вообще нет оснований в следующем году. Они станут возможными лишь в двух случаях:

Д ля того чтобы Зеленский не удержался у власти, нужно три четверти голосов народных депутатов за отставку Зеленского. Они вряд ли найдутся. Чтобы свергнуть Зеленского, должен произойти государственный переворот, который будет санкционирован внешними игроками. Я не верю в майдан, который не санкционирован США. На сегодня нет ни одного игрока, готового поддержать государственный переворот в Украине.

Хотя некоторые наши политики в это верят, в частности, Петр Порошенко, который искренне надеется, что в январе 2021-го к власти в США придет Джозеф Байден и благословит его на возвращение к президентству в Украине. Но в народе есть такая поговорка: "Дурень думкой богатеет".

Константин Бондаренко, директор Института украинской политики, политолог, историк, специально для Главреда