Россияне завидуют мужеству и решимости белорусов

Россияне завидуют мужеству белорусов / tut.by

Согласно последнего опрова Левада-центра, 40% россиян осуждают протесты в Беларуси, а 56% считают действия силовиков по их подавлению оправданными или в рамках закона. Эти протесты 40% считают происками зарубежных сил и/или самой белорусской оппозиции (вопрос позволял несколько ответов). Примерно половина опрошенных считают, что выборы президента 9 августа прошли честно или без существенных нарушений. И, что самое печальное, 70% опрошенных убеждены, что Лукашенко должен и дальше оставаться во главе Беларуси, пойдя на компромисс с оппозицией или вовсе подавив протест.

О чем говорят эти цифры?

Во-первых, о том, что многие в России завидуют мужеству и решимости белорусов. Из простой зависти они хотят поражения протеста, чтобы и в Беларуси было всё как у них под дедушкой Путиным (ведь долгое правление самого Путина негативно оценивают намного больше россиян).

Читайте такжеСемь плохих новостей для БеларусиВо-вторых, люди не верят в себя и потому не верят в возможность спонтанного протеста в соседней стране. "Спонтанно" можно только есть, пить, размножаться и приворовывать, а протестовать - это если тебя подначили хитрые люди, которые "себе на уме".

В-третьих, у россиян слабо пока чувство солидарности с чужой борьбой за свободу.

И, в-четвертых, не только телевизор, но и интернет не меняет диаметрально сознание россиян, хотя и сильно сдвигает его. Так, считают, что белорусские выборы прошли честно 40% пользователей интернета, а 47% - нечестно; положительно оценивают протест 33%, а негативно - 30% (в среднем - 25 и 39 процентов, соответственно). Считают, что Лукашенко должен уйти 30% пользователей интернета (18% в среднем).

Но значит ли это, что русское общество бесконечно отстало от белорусского и пребывает в непролазном авторитарном совке? Думаю, что нет. Чужой мир плохо воспринимается неискушенным и необразованным сознанием всегда. А если над таким сознанием еще работают опытные пропагандисты - тем более. Ведь даже "Эхо" и "Коммерсант ФМ" очень скупо и необъективно освещают происходящее в Белоруссии. Тема отравления Алексея Навального предпочтительней. О забастовках не говорится ничего положительного вообще.

Но 21% зрителей белорусского оппозиционного канала NEXTA приходится на Россию. Это 1-1,5 млн. пользователей. Эти люди, даже завидуя и не принимая белорусский протест, учатся на его примере. А каждый четвертый-пятый из опрошенных и принимает, и поддерживает.

Читайте такжеБеларусь вернула Путину место в Высшей ЛигеИ если бело-красно-белая революция победит (а к этому есть неплохие перспективы), то всё зависит от того, к деградации или к созиданию двинется новая Беларусь. Если она сможет избежать хозяйственного хаоса и беспредела грабительской приватизации, сможет обеспечить не только свободой, но и приносящей доход собственностью большинство своих граждан, то пример соседней страны, с которой нет языкового барьера и иных причин для отчуждения, станет исключительно конструктивным для освобождающейся от тирании России.

Эти невеселые цифры опроса говорят, на самом деле, не об отчуждении россиян от белорусской революции, а об ожидании, сознательном или бессознательном, ее результата, ее победы.

Победа "демократической революции в Беларуси", как ее назвала Светлана Тихановская, конечно же нужна в первую очередь самим белорусам, но и гражданам отравленной Путиным России, она нужна как антидот, как глоток чистой родниковой воды.