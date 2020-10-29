"Судейские" больше не боятся Зеленского

Власть Зеленского слабеет / GettyImages

Как и вся прогрессивная общественность, я глубоко возмущен тем, что некий Конституционный Суд, наверняка заброшенный в Украину врагами то ли из России, то ли из Европы, а может и с Марса, вероломно, без объявления войны, вернул нам уже побежденную нами же коррупцию.

Но есть нюанс: я прочел это решение КС. В отличие, полагаю, от большинства критикующих. Если отжать мотивационную воду, то там есть два постулата.

Первый: судебная система должна быть независимой. Соответственно, не допускаются ЛЮБЫЕ формы давления на судей. В том числе, и проверка их деклараций. Контролировать судебную систему должны специальные органы, созданные самой судебной системой.

Такой подход — не новость, например, церковники постоянно настаивают, что их не могут судить мирские суды, а только церковные. Прокуроры хотели бы, чтобы их контролировали только прокуроры, преступники — чтобы их дела разбирали воры в законе на сходняках. И так далее.Изолированность судейской системы от общества — это, в общем смысле, даже правильно. При условии, что эта система является образцом эффективности, неподкупности, профессионализма и имеет колоссальное доверие общества. А наш КС решил, что можно наоборот: утром — стулья, а вечером — деньги, может быть. Сначала — бесконтрольность, а потом, возможно — эффективность.

Читайте такжеМестные выборы послужат началом проблем для ЗеленскогоА раз внимание агентства по противодействию коррупции (НАПК) к декларациям судей можно использовать как давление на судебную систему, то КС признал это антиконституционным. В результате возникло противоречие с действующим законом, и НАПК с удовольствием закрыло реестр деклараций до тех пор, пока законодатели противоречие не устранят. С удовольствием, потому что агентство так и не смогло навести порядок с этим самым реестром, во всяком случае, автоматический анализ деклараций не работает.

Второй постулат КС: наказание должно соответствовать преступлению. Тоже ничего нового, не правда ли? Нельзя ведь садить в тюрьму за неправильный переход улицы, да? Но это означает, что за экономические правонарушения можно наказывать только экономически. А неподача декларации, или ее искажение, или необъяснимое богатство — это экономические преступления, их нельзя криминализировать, то есть, карать лишением свободы!

Так живет цивилизованный мир, та самая Европа, куда мы так стремимся, что даже в Конституцию записали (чтобы ненароком не позабыть что ли?). Ну, записали, помнится, полстраны аплодировало, чем теперь недовольны?

Обратите внимание: КС не против того, чтобы сажали за коррупцию. Он против того, чтобы сажали за незаконное обогащение. То есть, есть у чиновника вилла в Конче, происхождение которой он толком пояснить не может? Так надо эту виллу конфисковать, а чиновника сажать только в случае, если удастся доказать, что он украл или взятку получил, а не за сам факт наличия виллы. Так понятно?

Читайте такжеЗеленский ничего не решаетКак по мне, конфискация незаконно нажитого — очень эффективная мера для наших сверхжадных правителей. Вот только ее не применяют. Как и посадки за незаконное обогащение. То есть, от решения КС коррупционерам ни холодно, ни жарко.

Но важнее, почему КС решил пойти на вы? Да потому, что власть президента Зеленского явно слабеет. И судейские его уже не боятся. И готовы открыто провозглашать свое "право" на суперпривилегии и фактическую бесконтрольность.