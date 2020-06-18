Украинцы так и не поняли, зачем придумали скандал с McDonald’s

Меню в российском McDonald’s

В период карантина фаст-фуд McDonald’s работал, а украинские рестораны нет. Несмотря на то, что эти бизнесы, построены с нуля и без участия государства. И несмотря на то, что государство никак не поддержало эту индустрию.

История не очень, почему глобальной компании можно, а всем остальным нельзя.

Сразу после карантина нужно думать как выйти из некрасивой ситуации. А всем понятно, что как не украшай гамбургерами эту историю, выглядит она нехорошо. Так придумали историю с языком. Отличный инфоповод.

Особенно нравятся русскоязычные блогеры из Украины, с бизнесом в России, которые собирая тысячи лайков, в основном от ботов, поддерживают всеми фейсбучными силами глобальный фастфуд, не проронив ни слова о отечественном ресторанном движении и о том, что нужно или поддержать индустрию или дать ей работать, украинский ресторан не опаснее киевской маршрутки, и люди в ресторанах явно не из группы риска.

Читайте такжеЧто показал скандал с МакдональдсПросто зайдя в Google, первым кликом открывается фото, что в России в McDonald’s есть обслуживание на узбекском, киргизском и других языках потребителей. И никто из этого хайп не делает. Просто так выгодно. А бизнес всегда делает то, что выгодно.

Мы же понимаем, что каждая буква в украинском McDonald’s была выверена с коммерческим отделом?!

Выводы простые: прибыль важна. Хайп поймали. Про работу в карантин на фоне закрытых местных ресторанов уже никто не вспоминает. Местная интелигенция "в захваті". Раньше немного стеснялись, поедая бургер, а сейчас фото в Фейбсуке обязательно.

Если стране нечем гордиться и два дня идет обсуждение, как пишется на украинском чизбургер и какое это достижение, значит что-то не так!

Ну что ж, McDonald’s, отличная работа.

Читайте такжеОтстаньте от Макдональдс и учите украинскийВ конце анекдот:

Крыса спрашивает у хомячка: "Почему меня ловят, ставят ловушки и боятся, а тебя гладят и кормят?". Хомяк отвечает: "Я такая же крыса, просто у меня пиар отличный".

Давайте уже на главном сосредоточимся - чтобы у людей деньги были в фастфуде питаться, когда захочется, а не по необходимости.