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Уманский провал: почему Украина угодила в скандал из-за хасидов

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

16 сентября 2020, 17:32

Крайней в истории с застрявшими на границе хасидами окажется Украина.

Паломники-хасиды в Умани
Паломники-хасиды не могут попасть в Умань / УНИАН

Ситуация с застрявшими на украинско-беларуской границе хасидами, желающими прорваться в Умань, прекрасно иллюстрирует проблему нашей внешней политики и публичной коммуникации.

Судя по всему, политическая импотенция государства не позволяет нам сказать "нет" гражданам Израиля и Израилю по поводу паломничества в Умань. И коронавирус, наверное, недостаточно серьёзная причина.

Позволить им приехать без каких-либо проблем мы тоже не можем, ибо в таком случае вся наша героическая борьба с коронавирусом, на которую потратили n-количество миллиардов гривен, будет выглядеть как фэйк. Да и люди взбунтуются, а скоро местные выборы, как-никак.

Политическое руководство Израиля, судя по заявлениям Нетаньяху, лезть в конфронтацию с хасидами не захотели, и ограничились формальной просьбой к Украине, чтобы она сама запретила им приезжать. Нетаньяху самоустранился от этого вопроса, не желая портить отношения с религиозными группами, часть которых являются его электоратом.

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Политический тупик, порождённый, как мне кажется, институциональным бессилием государства, неуверенностью в собственных силах и отказом демонстрировать волю, привёл к ряду ошибочных и абсолютно тупых решений.

Полный запрет на въезд в Украину всех иностранцев расколол хасидов, породив сразу несколько аспектов проблемы вместо одной.

Та часть хасидов, которая успела прибыть в Умань, там и осталась, и сейчас возмущается, параллельно вступая в споры с местными жителями, накрученными темой коронавируса. Растёт социальное напряжение в городе, что обостряет отношения между центральной властью и местной городской администрацией накануне выборов.

Другая часть хасидов, которые не успели пересечь границу, застряли, и требуют, что их впустили. А это цугцванг.

Третья часть хасидов, которым кто-то пообещал, что они смогут прорваться через Беларусь, сейчас застряли на украинско-беларуской границе, разбили там лагерь и ждут, пока их пропустят. Беларусь не видит оснований не пускать хасидов к границе, Украина их впускать не намерена, а они уходить не собираются, желая попасть в Умань.

А ещё, из-за скопления людей, на границе застряли и грузовые фуры, в том числе украинские.

Читайте такжеЗакрыть город для хасидов: в Умани решили ставить блокпостыИ вот Израиль начал рассылать нам "письма счастья", обращаясь к руководству Украины с просьбой впустить хасидов и решить этот вопрос.

Не удивлюсь теперь, если Нетаньяху сейчас по-быстрому организует кампанию по героическому спасению своих сограждан, либо заставив Украину их впустить, либо эвакуировав их из-под границы. В любом случае, с информационно-медийной точки зрения, крайней будет Украина. Новости про это уже циркулируют в международных СМИ, и позиция Украины там представлена неполноценно и не до конца ясно.

В общем, хотели как лучше, но получилось, как всегда. Хороший кейс на будущее.

хасиды паломники Умань новости Украины Новости Израиля Илия Куса
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