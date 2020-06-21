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Власти никогда не признают, что крупно облажались с карантином

Новая волна вируса может и возможна, но новая волна карантинов вряд ли.

Евгений Ихельзон

блогер, религиевед и путешественник

21 июня 2020, 08:53
Карантин в Украине
Эффективность карантина не доказана / УНИАН

Почему число случаев коронавируса растет, а все страны отменяют локдауны, начинают летать самолеты, в спешке стимулируют внутренний туризм, открывают границы, отменяют тесты и самоизоляции.

Этот вопрос от недоумевающих граждан, просидевших два-три месяца в душных квартирах, я читал не меньше сотни раз. Вирус более не опасен? Это заговор против человечества?

Дело тут не только в экономике, дело в том, что прогнозы экспертов и катастрофические сценарии не оправдались. Даже в странах, которые пострадали больше всего от коронавируса, прогнозы не сбылись и на 10%.-

  • скорость распространения вируса оказалась ниже. К примеру, если в Украине будет 1000 инфицированных ежедневно, то 1% населения (400 тысяч) заразится только через год при сохранении динамики. Практика Италии и Испании показывает, что это вряд ли возможно, после пика наступает спад.
  • иммунитет у людей оказался выше, чем предполагалось, от 50 до 80 % случаев проходят без симптомов
  • летальность оказалась намного ниже, чем прогнозировали "светила науки"
  • большинство страшилок о том, что заражаются от кнопки лифта, о том, что вирус таится в бороде и волосах, оказались выдумками уханьских блогеров- выяснилось, что простых мер предосторожности, как в Гонконге, вполне достаточно для сдерживания вируса - дистанция, маски, отслеживание кейсов, отмена мероприятий с большим количеством людей

Причины, почему в некоторых странах зараженных оказалось в разы больше, тоже практически ясны - опоздание с локдауном, свободное движение вируса без фиксации случаев с декабря 2019, отрицание опасности.

Читайте такжеКарантин превратился в полный провал властейПризнать, что всю мировую экономику положили на лопатки из-за ложных прогнозов, правительства не могут. Поэтому в ход идет дежурный аргумент: без карантина жертв было бы в разы больше!

Опровергнуть трудно, никто не знает, как было бы при легкой версии карантина, как в Гонконге или на Тайване. Но похоже, что было бы лучше. Есть предположение, что запирать людей в своих районах было неправильно - особенно там, где на малой площади живет много людей - это вызвало широкое распространение вируса, как например, в Индии.

Так или иначе, власти признают свои ошибки только на пенсии или в тюрьме. Но все то, что делается сегодня, когда страны поэтапно открываются - это и есть те самые извинения перед гражданами и обещание: "Мы больше не будем". Новая волна вируса может и возможна, но новая волна карантинов вряд ли, эффективность жестких мероприятий научно не доказана.

Евгений Ихельзон коронавирус карантин
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