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Возвращение Донбасса - самая большая украинская коллективная иллюзия

Игорь Лесев

Писатель, публицист

17 сентября 2020, 08:40

Поскольку Минский процесс – это иллюзия, то и все договоренности, даже самые светлые и железные, по итогу тоже останутся иллюзорными.

Война на Донбассе
Если перемирие на Донбассе продолжится, то мы получим новую реальность – Приднестровье-2 / УНИАН

Самая большая наша коллективная иллюзия – Донбасс вернем. Иллюзией наколоты все, просто у каждого свой приход. Одним приходят видения "приползут сами", другим – "удастся договориться", а третьи видят крах Мордора и сладкие контрибуции…

Но у иллюзий есть только один недостаток – время. Оно к иллюзиям также безжалостно, как и к молочным продуктам. Даже самые сладкие иллюзии когда-то начинают скисать.

"Донбасс вернется" для несистемных иллюзионистов виделся полным бредом уже при позднем Порошенко. Сепаратистский проект – это как ограбление банка. Если тебя через год-два не нашли, то уже даже смысл искать пропадает. Деньги безвозвратно утрачены. ЛДНР уже существует в разы дольше, чем та же УНР.

Да, "ДНР" и "ЛНР" можно кавычить, добавлять "так званые", но против пространства не попрешь. А ЛДНР хоть в кавычках, хоть без, но занимает вот уже 6 лет пространство. Это катастрофически много для иллюзии.

Самый успешный послевоенный опыт возвращения сепаратисткой территории произошел с нигерийцами в конце 60-х. Им удалось вернуть самопровозглашенную республику Биафра, которая полихачила в свободном плавании 3 года.

Читайте такжеЧем опасен "белый шум" заявлений Кравчука о ДонбассеВпрочем, у нас тащатся от другого, гораздо более свежего примера лечения сепаратистского образования – Сербской Краины. Там пацанва продержалась аж 4 года. Но опять же, история Сербской Краины – это финальный эпизод появления Хорватии на карте мира по итогу Югославской войны. Хорваты получили признание в 1992-м, а значит решили вопрос сепаратистского образования за те же три года, как и нигерийцы.

Есть еще один яркий соседский пример – чеченский. После дикого месива в 1996-м были подписаны Хасавюртовские соглашения. Их можно как угодно трактовать, но русские из Чечни ушли. А уже через три года началась Вторая чеченская и сепаратистское образование закончилось. И опять иллюзия победы у сепаратистов длилась три года.

Поэтому, к Зеленскому даже претензий по Донбассу каких-то особых кидать нет смысла. Все было просрано уже до него. А он… А что? Делает все то же, что и поздний Порошенко, продолжая мастерить конструкцию невозможности возвращения территорий.

Сам Минский процесс превратился в коллективную иллюзию, в которой по легенде что-то и когда-то будет возвращено. Но мы не одни такие – киприоты, сербы, китайцы, грузины, молдаване – все они точно также иллюзионируют да не выиллюзируются.

Перемирие на Донбассе еще больше добило эту иллюзию. Нет теперь даже имитации, что происходит военное "Донбасс вернется".

Да, все эти встречи помощников, советников членов и получленов по Донбассу будут продолжаться. Они как советские праздники. Для кого-то имеют смысл, другие принципиально не празднуют, но разницы ведь никакой – отношение к ним не поменяют судьбу Советского Союза.

Читайте такжеКто закончит войну на ДонбассеПо ЛДНР тоже можно встречаться и договариваться. И даже договориться. И даже всем объявить, что договорились. Но так как сам Минский процесс – это иллюзия, то и все договоренности, даже самые светлые и железные, по итогу тоже останутся иллюзорными.

Впрочем, у нас теперь впереди маячит новая иллюзия – без Донбасса будет круче. Она придет на смену вечного возвращения. Эта иллюзия будет более долгоиграющая, хотя бы потому что ее можно растягивать во времени значительно дольше. Да и аргументы там железобетонные. Ну живет же как-то Швейцария без Донбасса, и что, плохо им?

И если перемирие таки продолжится после 25 октября, тогда мы с вами получили новую реальность – Приднестровье-2. А вместе с ним мы получим и новую долгоиграющую иллюзию.

новости Донбасса Игорь Лесев минский процесс
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