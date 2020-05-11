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Всерьез ли Украина и Грузия побили горшки

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

11 мая 2020, 10:15публикуется на языке оригинала

Ссора с Грузией разделила украинцев пополам.

Саакашвили
Саакашвили получил новую должность в Украине/ УНИАН

После назначения Михаила Ссакашвили общественное мнение разделилось на два абсолюта.

Первый - аааааа, испортили отношения с ещё одной страной, мало нам забот, а тут ещё и с Грузией поссорились.

Второй - аааааа, что эти грузины вообще себе позволяют? Страна третьего мира с про-российским режимом смеет учить потомков Кобзаря! Мы гордые и независимые!

Народ, расслабьтесь. Отзыв посла для консультаций - стандартная дипломатическая процедура в таких ситуациях, способ заявить о своём недовольстве. Но ни о каком разрыве отношений речь не идёт и не будет идти. Как-то уже давно все смирились с реальностью, в которой Саакашвили - гражданин Украины.

Читайте такжеЗеленский еще сто раз пожалеет, что связался с СаакашвилиИ да, Грузия нам нужна, как и мы Грузии. И никто никуда не денется. Пол-ярда товарооборота, из которого почти $ 400 млн. экспорта из Украины, не говоря уже о куче совместных соглашений, касающихся Зоны свободной торговли с ЕС и Восточного партнёрства и тесных связей на почве опасений из-за агрессивного северного соседа.

Так что всё будет вино, хачапури и борщ!

А приход Михаила Саакашвили на не до конца понятную должность в не до конца сформулированный орган для решения не до конца обозначенных стратегических задач при размытых полномочиях, так это обыкновенная украинская постсоветская политика, ничего нового. Пожелаем удачи и дзен.

Илия Куса Грузия Михаил Саакашвили
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