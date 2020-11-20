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Занятная математика о самой успешной реформе в Украине

Светлана Крюкова

журналист

20 ноября 2020, 10:09

Результатов работы правоохранительных и антикоррупционных органов нигде не видно.

коррупция, Украина

Читаю новости. С каждым днем все больше - о воровстве и коррупции.

Летние и осенние катастрофические пожары на востоке страны - из-за того, что руководство местного отделения ГСЧС разворовывало топливо, которого банально не хватало, чтобы ехать на тушение огня.

Руководство музея Майдана - украло сотню миллионов денег, выделенных на музей.

Проблема с кислородом, уносящая уже по две сотни жизней в сутки больных Ковид - по причине того, что руководство больниц порезало и украло трубы развода кислорода к койкам.

Не говорю уже о национальном проекте "Велике крадівництво" под личным патронатом гаранта, схематозе в налоговой, на таможне и в госкорпорациях.

Читайте такжеПочему все реформы в Украине обречены на провалВсе всё видят, все всё понимают. Иногда для видимости даже возбуждают дела, ведут какие-то расследования, проводят обыски. А результатов - ноль или почти ноль. Это всё, что нам нужно знать про самую успешную реформу правоохранительной и судебной системы и прекрасные дорогостоящие органы по борьбе с коррупцией...

Для информации: в проекте бюджета-2021 на полицию предлагается выделить 35,9 млрд. грн., на судебную систему - 18,2 млрд. грн., на прокуратуру - 9,4 млрд. грн., на борцунов с коррупцией (НАБУ, НАПК, САП, ГБР и прочее) - почти 5 млрд. грн. Всего - около 68,5 млрд. грн.

Занятная математика, согласитесь.

коррупция судебная реформа Светлана Крюкова
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