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Запад упорно не хочет понять про Украину один простой факт

Андрей Головачев

политический эксперт

2 ноября 2020, 06:53

Почему правовой хаос будет только нарастать.

Конституционный суд Украины
Конституционный суд Украины / УНИАН

Причина этого заключается в том, что Запад категорически против того, чтобы наше правительство имело право назначать и увольнять руководителей антикоррупционных органов, потому что отлично понимает, что правительство находится под полным контролем олигархических кланов. По сути, Запад хотел бы создать мощную антикоррупционную вертикаль, с огромными исполнительными функциями, но... не входящими в систему исполнительной власти Украины. А по факту - подчиненную Западу и в первую очередь посольству США.

Это, конечно, грубейшее нарушение Конституции!! Это не прикрытое внешнее управление!!

Исполнительная власть должна вся находится у правительства, которое сформировано парламентом, который избран народом.

Но Запад понимает, что Майдан, увы, не был демократической революцией, что народ по-прежнему избирает во власть ставленников олигархов и парламент отражает только интересы коррумпированных кланов, а сами депутаты это простые кнопкодавы на окладе у тех, кто им платит

Потому Запад требует своей особой исполнительной вертикали.

Однако, по этой причине, сколько не меняй состав КС, он все равно будет выносить вердикт, что все антикоррупционные органы сформированы с нарушением Конституции.

Причем написать такую Конституцию, в которой можно было бы как-то преодолеть данное противоречие, практически невозможно. И тем более невозможно найти голоса для того чтобы проголосовать за такую смешную правовую конструкцию.

Наши олигархи изначально отлично понимали, что все действия Запада формально неконституционны и выбирали момент, когда нанести удар. Момент был выбран, когда в обществе сформировался огромный скептицизм по поводу МВФ, европейского направления, внешнего управления, майдана и т.д.

Как Запад хотел бы решить данную правовую коллизию?

Он хотел бы сформировать такой состав КС, который бы закрыл глаза на это грубейшее нарушение. Чтобы он заявил, что высшие цели украинского народа, его стремление к свободе и демократии позволяют забить болт на данное небольшое формальное нарушение, что надо пользоваться духом Конституции, а не формой, ну и прочая подобная лабуда.

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Олигархи, в ответ, разумеется, будут орать о грубейшем нарушении Конституции и формально будут правы. Более того, в судах адвокаты будут разваливать все дела коррупционеров на основании нелегитимности антикоррупционных органов.

То есть правовой хаос будет продолжаться и нарастать и может привести к распаду Украины.

Все эти сценарии я описывал ещё три года назад, когда Запад стал формировать свою антикоррупционную вертикаль.

Украинское общество политически инфантильно, не участвует в политике, малограмотно, продолжает своими руками отдавать власть олигархам, которые и формируют свое правительство. В таких условиях Западу почти не на кого опираться в своих попытках провести реформы в Украине.

Нет активного гражданского общества, как главного заказчика реформ. Поэтому Запад пытается искусственно создавать, точнее, оплачивать, этакий суррогат гражданского общества из разного рода платных общественных активистов, типа лещенок, шабуниных и т.п. шушеры.

Но разница между реальным гражданским обществом и платными общественными активистами такая же, как между реальными и надувными женщинами.

Запад пытается провести реформы в стране, в которой общество еще не созрело для таких реформ. Поэтому все попытки Запада обречены на провал, и кредиты не помогут.

Но совершенно ненамеренно Запад случайно может и развалить Украину. Это будет просто побочным эффектом упрямства Запада, его нежелания признать свое фиаско в борьбе за демократизацию Украины.

КСУ Конституционный Суд Андрей Головачев новости Украины
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