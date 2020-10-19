Почему опрос Зеленского – не такая уж и плохая идея

Объявив о проведении опроса, Зеленский поломал ту повестку дня, которую навязывали его политические оппоненты / Reuters

Сама по себе идея Зеленского о проведении опроса общественного мнения – вполне здравая. Несколько поколений политиков, которые были в Украине до Зеленского, монополизировали право говорить от имени народа, иногда выдавая мнение меньшинства за мнение большинства. В этом смысле с логикой президента Зеленского сложно не согласиться: спрашивать мнение людей определенно нужно.

Однако она требует доработки.

Во-первых, в пакете законопроектов о народовластии говорилось о консультативных социологических опросах. И, если бы год назад эту практику легализовали отдельным законом, причем если бы это практиковалось не только на центральном уровне, но и на областном, городском и уровне отдельных территориальных громад, было бы намного меньше критики.

Сейчас идею опроса больше всего критикуют те, кто монополизировал право говорить от имени народа.

Читайте такжеЗеленский открывает ящик ПандорыВо-вторых, этот опрос будет проводиться в форме экзит-пола, и, помимо волонтеров, я бы подтянул к этому проекту рукопожатную социологическую компанию, чтобы была выдержана методика опроса. Ведь это придало бы значимости результатам опроса. Тогда бы данная идея меньше поддавалась критике, и никто не смог бы говорить, что результаты "нарисованы на коленке".

Что касается самих вопросов, по которым президент пожелал услышать мнение украинцев…

1. Пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах

В экспертной и журналистской среде эта идея подверглась нещадной критике. Однако избирателям, вне всякого сомнения, эта идея "зайдёт".

Как такой шаг повлиял бы на масштабы коррупции в Украине? Знаете, в Китае коррупционеров расстреливают, но коррупция там все равно остается…

Однако, на мой взгляд, мэры должны лично подписывать все документы, которые касаются расходования городских муниципальных бюджетов. А что делают сейчас мэры? Они подставляют для выполнения этой функции секретарей горсоветов, чиновников второй и третий руки, но сами ничего не подписывают. С точки зрения борьбы с коррупцией, такой шаг был бы намного эффективнее и имел бы бо́льший "выхлоп".

2. Создание свободной экономической зоны на Донбассе

Читайте такжеЗачем Зеленскому на самом деле нужен опросКогда заходит речь о свободной экономической зоне, первое, что вспоминается – это Приднестровье. Молдова и Приднестровье – это политически разные субъекты, но экономически они представляют единым пространством. Приднестровье основательно интегрировано в Молдову как раз за счет экономического фактора.

Возможно этот вопрос формулируется украинской властью с прицелом на "заморозку" конфликта на Донбассе и, таким образом, прорабатывают один из вариантов на случай, если не удастся достичь прогресса в минском процессе и с Будапештским меморандумом. То есть этот вопрос прорисовывает контуры "плана Б".

3. Легализация каннабиса в медицинских целях

Мнения по вопросу легализации медицинской марихуаны расходятся.

Я бы сформулировал этот вопрос иначе и спрашивал бы о целесообразности ее декриминализации. Потому что марихуана давно стала одной из очень доходных статей тех, кто "крышует" наркобизнес в правоохранительных органах. Мы прекрасно знаем, как подбрасывают травку молодежи с тем, чтобы потом вымогать деньги у родителей этих подростков.

Целесообразнее двигаться именно в ключе декриминализации.

4. Использование Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины

По вопросу права Украины на использование гарантий безопасности согласно Будапештского меморандума, для восстановления ее суверенитета и территориальной целостности, тоже будет достаточно жесткое противостояние. Однако этот вопрос демонстрирует украинскому обществу тот факт, что Зеленский не отказывается от своих намерений добиться деоккупации украинских территорий, а на минском процессе свет клином не сошелся.

Читайте такжеОпрос Зеленского похож на аферуВ данном случае власть рассчитывает получить даже не разрешение общества действовать в этом направлении – она рассчитывает получить бо́льшую политическую легитимацию своих действий. Результаты консультативного социологического опроса не имеют юридической силы, но апеллировать к этим результатам перед тем или иным шагом власть вполне может. То есть власть получить возможность объяснять: "Мы поступаем так, потому что эту позицию поддерживает большинство избирателей".

Очевидно, это связано с подготовкой команды Зеленского к "плану Б" по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Если говорить более конкретно, что подразумевает право Украины на использование гарантий безопасности, то речь идет о том, что Киев будет пытаться расширить круг переговорщиков, в частности, за счет Великобритании, которая поддерживает Украину по вопросам Донбасса и Крыма. Естественно, это усилило бы позиции Украины на переговорах.

5. Сокращение количества народных депутатов до 300

Можно не сомневаться, что эта идея получит абсолютно позитивную оценку украинцев. Если отталкиваться от социологии, то в Украине 82% граждан поддерживают эту идею.

Объявив о проведении опроса, Зеленский поломал ту повестку дня, которую навязывали его политические оппоненты. Знаю точно, что многие кандидаты сейчас вынуждены переформатировать тематику своей избирательной кампании. Президент просто перехватил инициативу.

Если бы не фактор коронавируса, думаю, это бы сыграло в пользу "слуг народа", поскольку подтянуло бы молодой электорат на избирательные участки. В Киеве, возможно, это и удастся сделать. На мой взгляд, в Киеве за идею опроса на последнем этапе гонки должна ухватиться Ирина Верещук, которая имеет все шансы выйти в финал. Выглядит она серьезнее, чем Сергей Притула. И использование фактора опроса, отстаивая и защищая позицию президента, помогло бы ей держаться в центре повестки дня в последнюю неделю до выборов.

Как поведут себя другие кандидаты на местах – посмотрим. У всех разные возможности и свои политические навыки. В любом случае, это хороший шанс для "слуг" использовать этот опрос в избирательной кампании в интересах и улучшить таким образом результат.

Читайте такжеВ чем главная проблема ЗеленскогоКак известно, Зеленский сказал, что этот опрос может быть не последним и призвал всех высказывать пожелания относительно вопросов, которые следует выносить на обсуждение. В Европе, по которой мы часто-густо по делу и не по делу равняемся, такая практика достаточно распространена.

Вопрос лишь в том, нужно создать нормативную базу, на основании которой будет использоваться эта практика, и сделать так, чтобы это не было имитацией процесса, и люди действительно получили возможность высказать свое мнение по вопросам, которые касаются жизни их города, населенного пункта, в частности, об инфраструктурных проектах и так далее.

Также о подобных опросах нужно предупреждать заранее, не за неделю-две, как в этот раз. Эти опросы должны готовиться, и стороны должны иметь возможность артикулировать свои позиции, чтобы люди могли сознательно выбирать.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда