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Зеленский и команда решили сплясать на всех граблях "папередников"

Светлана Крюкова

журналист

3 декабря 2020, 08:32

В тени находится треть украинской экономики, в набсоветах получают миллионные зарплаты, а власть решила доить малый бизнес.

протесты ФОП под Радой
Протесты ФОП под Радой / Главред

История с РРО для малого бизнеса в очередной раз ярко демонстрирует неуклюжесть власти. Непонимание и неадекватное восприятие ею ситуации, неумение сконцентрироваться не на второстепенном, а на главном.

Каждая власть почему то считает, что все проблемы, в частности наполнения бюджета – из-за упрощенной системы налогообложения. Которую – в том числе по указкам МВФ – из года в год пытаются как-то "прикрутить", не принимая во внимание тот факт, что она на минуточку с конца 90-х дала возможности миллионам (!!!) людей, у которых появился шанс попробовать реализовать свою предпринимательскую инициативу, самостоятельно работать и зарабатывать, создавать рабочие места для других.

В очередной раз на ровном месте власть придумала себе крайне плохую с репутационной точки зрения историю.

Решили повесить на каждого ФОПа по регистратору. Установили жесткий дедлайн – с 1 января.

Нарвались на вполне себе ожидаемые протесты. Попытались сдать назад с минимальными потерями, но не сильно вышло.

Читайте такжеПриняли, да не то: почему предприниматели не радуются отсрочке РРОВтянули в историю гаранта, подавшего такой законопроект, который предпринимателей раздраконил еще сильнее, чем депутатские. В очередной раз попытались пропетлять, гибридно на*бать протестующих мелких бизнесменов новым депутатским законопроектом, который родили впопыхах, буквально на коленке, и под который нашлось целых 319 голосов.

Малый бизнес давно привык к таким действиям со стороны уже не первой власти, выработал более-менее устойчивый иммунитет и готов постоять за свои права.

А ведь Зе и его незадачливая команда пришла к власти в немалой мере благодаря именно малому и среднему бизнесу, уставшему от правления что "крепких хозяйственников"-клептократов, что команды шоколадного барыги, и желавшему единые справедливые правила для всех.

Даже папередники и папередники папередников в какой-то момент понимали, что МСБ лучше во врагах не иметь. И в вопросе обязательного внедрения РРО умудрялись вовремя отступать, откладывая свои прожекты в долгий ящик. Но нынешняя безбашенная команда историю не знает и учить не хочет, решила идти по беспределу до конца.

И все ради чего?

Никто ведь даже не удосужился сделать расчеты: а перекроют ли дополнительные поступления в бюджет от внедрения РРО – те потери и недопоступления от малых бизнесов, которые и без РРО переживают нелегкие времена из-за пандемии Ковид-19, не получают и крохотной доли той поддержки, которую имеют их коллеги за рубежом, и грозят массово позакрываться уже в ближайшее время?

Не там ищете.

В тени находится треть экономики.

На Центрэнерго и Укрнафте, где формально контрольный пакет принадлежит государству – кормится один олигарх, на газораспределительных сетях – другой, на тарифах на электроэнергию – третий.

Крупнейшие госкомпании – по уши в убытках, но их руководители и члены набсоветов шикуют с зарплатами с кучей нулей.

На таможне и в налоговой продолжается схематоз и скрутки в годовом размере, который вдвое превышает весь ожидаемый как манна небесная нынешний кредит МВФ.

Прямые потери бюджета от коррупции, которая не только не искоренена, а продолжает себя чувствовать все лучше и лучше под чутким присмотром армии борцунов с ней, измеряются 200 МИЛЛИРДАМИ гривен в год. Это больше, чем весь предлагаемый на 2021 год объем государственного финансирования образования (173,8 млрд. грн.) или здравоохранения (156,12 млрд. грн.).

Но Зеленскому и Ко до этого нет никакого дела.

Им малый бизнес обилетить захотелось. Поплясать на граблях от своих предшественников…

Ну-ну.

Владимир Зеленский кассовые аппараты Светлана Крюкова новости Украины
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