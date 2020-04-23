Сможет ли Зеленский удержать получокнутого Саакашвили в узде

Саакашвили / GettyImages

Зачем Зеленский пригласил Саакашвили? На это есть, как минимум, три причины, которые лежат на поверхности.

Первое - после увольнения Гончарука и Рябошапки и назначения правительства, состоящего из олигархических марионеток, а также утверждения одиознейшей Венедиктовой ген прокурором, Зеленский, фактически, потерял поддержку Запада. И США и ЕС на дипломатическом уровне "выразили обеспокоенность" приверженностью нашего президента курсу проевропейских реформ. А выделив Украине смехотворные 1.2 млн долл в на борьбу с коронавирусом, США показательно продемонстрировали Зеленскому свое отношение к его последним политическим решениям. Положение становилось тревожным.

Поэтому приглашение Саакашвили имело целью продемонстрировать Западу, что Зеленский по-прежнему желает проводить реформы. А Саакашивили - это на Западе по-прежнему позитивный бренд, хотя и немного потускневший.

Вполне возможно, что Зеленский действительно хотел бы провести некоторые реформы, которые бы стимулировали малый и средний бизнес создавать рабочие места. Потому что 1.5 млн возвратившихся заробитчан, оказавшись без источников существования, будут грозить разнести нынешнюю власть. Для этого надо:

провести масштабное дерегулирование;

провести радикальную налоговую реформу;

радикально сократить чиновничий аппарат;

вычистить коррупционные схемы, но только там, где не задеваются интересы олигархов;

освободить малый бизнес от проверок и т.д.

Но Зеленский сформировал такое опереточное правительство, которое не способно к проведению таких радикальных реформ. Точнее, вообще никаких реформ.

Поэтому Зеленский надеется, что Саакашвили сможет расшевелить это шмыгалевское болото и провести через ВР некоторые необходимые либеральные законы и поддержать падающий рейтинг Президента

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И последнее, но довольно важное. Зеленский надеется (а возможно на это уже есть договоренность) руками Саакашвили начать реально начать преследовать Порошенко, раскапывая и показывая обществу его коррупционные схемы. Сейчас никто не способен на это.

Конечно, Зеленский очень рискует, приглашая в правительство безбашенного Саакашвили. Грузин, вне всякого сомнения, сразу же начнет на высокой должности отчаянно пиариться и выстраивать свою политическую карьеру, как всегда на демагогии и махровом популизме, нацеливаясь на место самого Зеленского. Ведь не секрет, что Михо считает, и вполне справедливо, бывшего шоумента полным дилетантом и политическим недоразумением.

Но Зеленский сам сконцентрировал в своих руках всю исполнительную и законодательную власть, быстро захлебнулся от полномочий, которые не под силу ни одному смертному на Земле и довел ситуацию до полной неуправляемости. Пришлось что-то делать, чтобы не довести ситуацию до социального взрыва.

Зеленский понимает издержки своего решения. Понимает, что очень рискует. Но, как раньше и Порошенко, он надеется, что сможет удержать получокнутого грузина в рамках договоренностей. Такова оптимистическая природа почти любого человека, который всегда надеется на благоприятные результаты своих решений и не хочет думать о возможных негативных последствиях.

Но, как когда-то Порошенко, так и Зеленский через 5-6 месяцев горько пожалеет, что пригласил Саакашвили.

Да, и самое главное. Никаких реформ Саакашвили провести, конечно, не сможет. Для реформ нужно:

иметь устойчивое, а не ситуативное большинство в ВР, которое реально желает провести реформы

иметь в подчинении силовые структуры, чтобы быстро подавить сопротивление бюрократии и олигархов

иметь поддержку президента.

Ничего этого у Саакашвили нет и не будет. И он это прекрасно понимает! Михо идет в правительство только для начала своего нового восхождения на высший пост в стране, надеясь на поддержку Запада, где у него по-прежнему высок авторитет. Просто такова сверхамбициозная натура Саакашвили. Он может быть только первым или никаким. Удержать себя он не состоянии.

Но, как только Зеленский и Ермак осознают, что им не удалось переиграть Саакашвили, они предпримут все усилия, чтобы, как и Порошенко, выкинуть грузина из страны. И им в этом помогут все олигархи: и Аваков, и Коломойский, и Медведчук, и Фирташ с Левочкиным, и Порошенко, и даже Пинчук. И весь бюрократический аппарат. Интересы быстро совпадут. История с Саакашвили повторится. Возможно уже как фарс.

Обе стороны еще улыбаются и каждый надеется надуть другого. Но оба проиграют. Судьба Зеленского стать" барыгой-2". Сакакашивли - окончательной стать политическим скитальцем.