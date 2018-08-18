Шустер поделился рецептом сохранения Украины

Савик Шустер / скриншот из видео

Для того, чтобы Украина смогла "сохранить себя", нужно менять "абсолютно все" - систему, сложившуюся в стране за последние 25 лет.

Такое мнение выразил журналист и телеведущий Савик Шустер в интервью "Гордону".

"Для того, чтобы Украина сохранила себя и чтобы здесь появились какие-то ростки гражданского общества (чтобы вообще начало формироваться общество, потому что общества нет) и гражданской элиты, надо менять абсолютно все... Вот эту политико-олигархическую элиту, которая правит уже 25 лет", - сказал Шустер.

По его словам, для того, чтобы на территории Украины прекратились боевые действия, необходимо создать условия, при которых возникнут стимулы "эту войну прекратить".

"Разумеется, война - это большая угроза, люди погибают каждый день, мы понимаем, что такое война. Но наша главная задача - создать в стране такую жизнь и такие условия, чтобы были стимулы эту войну прекратить. Сегодня нет таких стимулов", - отметил журналист.

Шустер считает, что главная проблема Украины в том, что люди "в абсолютном большинстве областей чувствуют себя униженными: из-за условий, в которых они живут, несправедливости, которую наблюдают каждый день".