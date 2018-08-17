Шустер назвал главную проблему Украины

Главная проблема Украины заключается в том, что люди в большинстве областей чувствуют себя униженными, полагает Савик Шустер / Скриншот видео с youtube.com

Журналист и телеведущий Савик Шустер считает главной проблемой Украины то, что в большинстве областей люди чувствуют себя униженными.

Стране нужна "социальная революция", рассказал ведущий в эфире телеканала "112 Украина".

"Главная проблема Украины — люди в абсолютном большинстве областей чувствуют себя униженными: из-за условий, в которых они живут, несправедливости, которую наблюдают каждый день", — отметил собеседник.

По его словам, такую ситуацию нужно исправить немедленно. "Поэтому я говорю — "социальная революция". Я бы сказал "эволюция", но для эволюции нет времени. Вот нету!", — добавил Шустер.

Ранее бывший президент Украины Виктор Ющенко выразил мнение, что если власть нашей страны не будет последовательной и пристальной к базовым вещам, то люди станут формировать свой гнев.