Климкин назвал польский закон о запрете "бандеровской идеологии" угрозой для свободы слова

Павел Климкин / УНИАН

Сохранение поправок в законе о польском Институте национальной памяти оставляет пространство для манипуляций, считает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Существование этого законодательства, изменения в закон об институте национальной памяти остаются. Остается пространство для манипуляций, остается пространство для атаки на свободу слова и свободу мысли. Поэтому надо работать дальше. И на самом деле, это законодательство является очень плохим для всех. Но прежде всего, для Польши и для поляков", - написал он на своей странице в Facebook.

В то же время Климкин приветствовал прекращение уголовного преследования в Польше против известного историка и общественного деятеля, главы Украинского общества Григория Куприяновича и заявил о победе здравого смысла.

Напомним, в Польше разгорелся скандал после резонансного заявления Куприяновича в Сагрыни во время памятных мероприятий, посвященных почтению памяти украинцев, убитых там во время акций польского вооруженного подполья в 1944 году.

Ранее депутаты польского Сейма проголосовали за то, чтобы в скандальный закон об "Институте национальной памяти" были внесены правки.