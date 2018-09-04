В Раде призвали закрывать "путинские" медиа в Украине

"Московские рупоры" в Украине обстреливают мозги людей, заявила Анна Гопко.
В Украине действуют "путинские медиа", деятельность которых необходимо прекратить, заявила народный депутат Украины, глава Комитета Рады по международным делам Анна Гопко.
"Путинские медиа в Украине - это такое же оружие в войне с Украиной, как танки или "грады". Ежедневно обстреливают мозги людей.
Почему мы должны это терпеть? Это не вопрос свободы СМИ. Это вопрос национальной безопасности и защиты независимости от реванша Кремля.
Время противодействовать. СНБО должен проанализировать и прекратить деятельность всех московских рупоров в Украине, внеся их в санкционные списки. И в случае необходимости - оперативно дополнять этот список, несмотря на любое давление внутри или снаружи страны", - написала Гопко в своем Facebook.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Facebook забанил нескольких известных проукраинских блогеров, суммарная аудитория которых составляет около 452 тыс. подписчиков.