Facebook устроил массовый бан проукраинских блогеров из-за России - Бабченко

26 августа 2018, 10:38

Журналист выразил обеспокоенность, что в будущем аккаунты блогеров будут блокировать автоматически из-за плохой "кармы".

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Facebook забанил нескольких известных проукраинских блогеров, суммарная аудитория которых составляет около 452 тыс. подписчиков.

По мнению журналиста Аркадия Бабченко, причиной таких мер стало то, что они писали "исключительно о преступлениях России против Украины", а виноваты в этом якобы российские боты, массово отправляющие жалобы на аккаунты блогеров администрации соцсети.

"Не у каждой крупной газеты есть такие тиражи. Например, тираж "Новой Газеты" колеблется в районе двухсот тысяч.То есть, ольгинские (боты. - Прим.) закрыли две "Новых газеты", которые писали только и исключительно о преступления России против Украины. Одна из мощнейших операций. Давно такого не было", - написал Бабченко.

Он также привел статистику по забаненным, отметив, что на данный момент разблокировали только его одного:

  • Роман Цимбалюк - 29 000
  • Александр Тверской - 74 000
  • Игорь Поночевный - 28 000
  • Айдер Муждабаев - 61 000
  • Мирослав Гай - 49 000 
  • Аркадий Бабченко - 210 000

По словам журналиста, массовый бан означает "успех российской цензуры по затыканию ртов и влиянию на общественное мнение перед выборами".

"Мне кажется, Украина сильно недооценивает этот аспект гибридной войны. Я бы уже на всех углах кричал об этом. Россия вводит цензуру в Украине. Оно нам надо?" - вопрошает Бабченко.

Журналист выразил обеспокоенность, что в будущем аккаунты перечисленных им блогеров будут блокировать автоматически из-за плохой "кармы".

"Я бы сильно посоветовал Украине обратить внимание на ведущуюся против неё кибер-атаку", - заключил Бабченко.

facebook.com/babchenkoa

Ранее Администрации президента (АП) Украины Петра Порошенко заявили, что не знают ни о том, кто курирует размещение политической рекламы с его именем, в частности в Facebook, ни об объемах рекламных бюджетов.

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Facebook Аркадий Бабченко
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