Украинский генерал назвал опасные последствия разрыва "дружбы" с РФ

20 сентября 2018, 07:21

По мнению Николая Маломужа, быстро парламент примет документ только под давлением президента Петра Порошенко.

Граница Украина Россия
/ УНИАН

Разрыв Украиной Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией может негативно сказаться на позиции Киева по аннексированному Крыму.

Такое мнение высказал экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж в интервью "Апострофу".

"Тот же Крым, который в соответствии с настоящим договором юридически входит в состав Украины и признан Россией. Здесь все же надо иметь твердую юридическую базу, а мы даем поводы им ссылаться на то, что это мы разорвали этот договор. И Россия будет указывать на то, что они Крым вернули себе, не нарушая договор", - считает Маломуж.

При этом он также допустил возможность обострения ситуации на Донбассе. Маломуж отметил, что быстро парламент примет документ только под давлением президента Петра Порошенко.

17 сентября президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины с Россией.

"Ввел в действие решение СНБО о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией", - написал он в Twitter.

19 сентября документ вступил в силу 19 сентября. Позже глава МИД Украины Павел Климкин заявил о намерении официального Киева пересмотреть все действующие договора с Россией.

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Россия Украина Крым Николай Маломуж Договор о дружбе с Россией
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