Льюис отказался встречаться с президентом Украины Порошенко

Леннокс Льюис предпочел встрече с Порошенко пообедать / fightnews.ru

Всемирно известный боксер Леннокс Льюис отказался ехать на встречу с президентом Украины Петром Порошенко.

2 октября мэр Киева Виталий Кличко, тоже в прошлом боксер, попытался организовать встречу Льюиса и Эвандера Холлифилда, прибывших в Киев на конгресс WBC, с президентом Порошенко. Встречу назначили на 14 часов, но Льюис заявил, что на встречу не поедет, пока не поест; попытки Кличко уговорить коллегу по рингу оказались тщетными, и встречу с президентом Льюис просто проигнорировал, говорится в материале "Один день с Виталием Кличко" Украинской правды.

В итоге встретился Порошенко только с Холлифилдом.

Позже Кличко сумел-таки уговорить Льюиса показаться публике - боксер пришел на автограф-сессию в киевском ТЦ "Гулливер".