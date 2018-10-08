Льюис отказался встречаться с президентом Украины Порошенко

Всемирно известный боксер предпочел встрече с Порошенко обед.
Всемирно известный боксер Леннокс Льюис отказался ехать на встречу с президентом Украины Петром Порошенко.
2 октября мэр Киева Виталий Кличко, тоже в прошлом боксер, попытался организовать встречу Льюиса и Эвандера Холлифилда, прибывших в Киев на конгресс WBC, с президентом Порошенко. Встречу назначили на 14 часов, но Льюис заявил, что на встречу не поедет, пока не поест; попытки Кличко уговорить коллегу по рингу оказались тщетными, и встречу с президентом Льюис просто проигнорировал, говорится в материале "Один день с Виталием Кличко" Украинской правды.
В итоге встретился Порошенко только с Холлифилдом.
Позже Кличко сумел-таки уговорить Льюиса показаться публике - боксер пришел на автограф-сессию в киевском ТЦ "Гулливер".