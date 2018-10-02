Кличко вместе с Льюисом и Холифилдом посетил детский центр "Город счастливых детей"

2 октября 2018, 16:20

Звезды мирового бокса посетили центр помощи детям.

Мэр Киева, чемпион WBC Виталий Кличко вместе с чемпионами и представителями WBC посетил центр помощи детям "Город счастливых детей" на Оболони. Подобные мероприятия, направленные на помощь детям, Всемирный боксерский совет устраивает регулярно.

Центр реабилитации "Город счастливых детей" выбрали не случайно. Здесь находятся дети, которые стали жертвами сложных семейных обстоятельств. Работает центр в Киеве уже 11 лет. И за это время его воспитатели помогли более чем трем сотням детей, пишет сайт мэра.

"Каждый из чемпионов - это человек, который доcтиг в жизни своей цели. Это - успешные люди. И шли они к своему успеху с детства. Поэтому этим детям сейчас очень важно дарить положительные эмоции, вдохновлять их, - подчеркнул Кличко. - Эта социальная акция, которую мы проводим вместе с WBC, всей боксерской семьей поможет таким детям. И даже если они не станут великими спортсменами, сегодняшняя встреча будет большой мотивацией для них в жизни", - отметил Виталий Кличко.

"Я всегда участвую в таких благотворительных мероприятиях, которые организует WBC. И мне очень нравится сама атмосфера, здесь царит", - заявил Эвандер Холифилд.

Сейчас в центре находятся 39 детей. Более 10% воспитанников - сироты. Все остальные - те, кого изъяли из неблагополучных семей, где родители уже лишены родительских прав, или на стадии лишения. У некоторых детей через психологические травмы проблемы с развитием.

Во время визита в "Город счастливых детей" Виталий Кличко и чемпиона WBC подарили детям боксерские перчатки со своими автографами, футбольные мячи, другое спортивное снаряжение и подарки. Но главное - дети имели возможность пообщаться с легендами мирового бокса и показали им небольшое представление, которое подготовили.

"Мы много получили от жизни. И теперь наша миссия - передавать свой опыт, делиться вниманием и эмоциями с такими детьми. Я очень рад, что нам удалось поиграть с малышами и даже развеселить их", - рассказал журналистам Леннокс Льюис.

Во время этого мероприятия мэру столицы Виталию Кличко от Всемирного боксерского совета (WBC) вручили специальную награду за благотворительность. "Это награда не мне. Это награда - нашему прекрасному городу", - подчеркнул Кличко.

Напомним, 56-й конгресс Всемирного боксерского совета (WBC) 1 октября начался в столице Украины. В Киев приехали звезды мирового бокса Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Эрик Моралес и многие другие. Прибыли также президенты федераций стран-членов WBC, судьи, спортивные менеджеры и функционеры. Всего в столицу Украины для участия в конгрессе приехало около 700 участников из 166 стран мира. Продлится конгресс до 5 октября.

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