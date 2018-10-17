Автокефалия УПЦ: политолог назвал главную цель Запада в Украине

Крестный ход УПЦ КП / delo.ua

Автокефалия Украинской православной церкви необходима Западу для ослабления Москвы.

Такое мнение высказал политолог Руслан Бортник в эфире телеканала NewsOne.

"То, что происходит сегодня в Украине, связано с двумя факторами. Первый фактор - геополитическое противостояние между Западом и Россией, и Запад использует любые темы для ослабления РФ, чтобы нанести ей урон, и украинская автокефалия одна из таких тем. Это бы нас не касалось, если бы не происходило на нашей территории, потому что в любом случае создается дополнительный конфликт в середине страны, который нам потом расхлебывать", - сказал Бортник.

По его мнению, предоставление автокефалии УПЦ - чисто политический вопрос.

"Это вопрос геополитического противостояния. На сто процентов дистиллированный политический вопрос", - отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что Турецкая православная церковь (ТПЦ) подала в суд на патриарха Варфоломея и Константинопольский патриархат из-за планов предоставить автокефалию церкви в Украине.

"У Варфоломея нет полномочий отправлять своих экзархов на Украину и давать автокефалию ее церкви. Статус Константинопольского патриарха, согласно Лозаннскому мирному договору 1923 года, ограничивается отправлением богослужений для проживающих в Турции греков", - заявила пресс-секретарь патриархата ТПЦ Севги Эренерол.

По ее словам, "это дело политическое и далекое от религии", а Варфоломей превысил свои полномочия, вмешавшись во внутренние дела стран.