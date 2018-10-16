Турецкая православная церковь подала в суд на Варфоломея из-за автокефалии УПЦ

Патриарх Варфоломей / russia.greekreporter.com

Турецкая православная церковь (ТПЦ) подала в суд на патриарха Варфоломея и Константинопольский патриархат из-за планов предоставить автокефалию церкви в Украине.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря патриархата ТПЦ Севги Эренерол.

"У Варфоломея нет полномочий отправлять своих экзархов на Украину и давать автокефалию ее церкви. Статус Константинопольского патриарха, согласно Лозаннскому мирному договору 1923 года, ограничивается отправлением богослужений для проживающих в Турции греков", - приводит агентство слова Эренерол.

По ее словам, "это дело политическое и далекое от религии", а Варфоломей превысил свои полномочия, вмешавшись во внутренние дела стран.

Накануне представитель Порошенко в парламенте Ирина Луценко сообщила, что президент намерен предложить Верховной Раде передать Андреевскую церковь в Киеве в постоянное пользование Вселенского патриархата.

"На днях будет зарегистрирован законопроект, которым президент Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриарху как символический жест, что святой Андрей в свое время крестил Украину. Это будет символический жест единения с Матерью-Церковью", - сказала она.