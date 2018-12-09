Ветеран ЦРУ рассказал, почему полномасштабное вторжение РФ в Украину будет безуспешным

Российская армия / online.ua

Россия не сможет добиться успеха, даже в случае полномасштабного вторжения в Украину, заявил ветеран ЦРУ Джек Девайн.

Он напомнил негативный опыт войны СССР в Афганистане и предположил, что вторжение РФ в Украину обойдется России очень дорого.

"Вторжение — очень дорогой проект и он не может длиться долго. Если бы я был в Москве, я бы сказал: смотрите, вторжение России в Украину будет не просто дорогим, но и безуспешным", - заявил он в комментарии ТСН.

При этом бывший американский разведчик посоветовал Украине самой заботиться о своей судьбе, потому что никто не будет поддерживать того, кто не готов постоять за себя.

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"Если бы мне сказали, что Украине нужен совет, я бы сказал, что нужно быть сильным не только в военном аспекте, но нужно укреплять все институты – это ваш кратчайший путь к успеху. Я бы хотел сказать, что есть простой рецепт, но его нет", - продолжил он.

Говоря о том, как остановить российскую агрессию, он подчеркнул, что РФ понимает лишь язык силы.

"Как обычный гражданин я говорил, что Россия понимает силу. Украина должна быть сильной и мы должны быть сильными рядом с ней", - добавил ветеран ЦРУ.

Напомним, ранее глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса ВСУ Мирослав Гай во время чата в "Главреде" назвал новую жертву агрессии Путина.