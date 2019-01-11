Кравчук оценил, вероятно ли начало третьей мировой

11 января 2019, 14:06

Властям Украины стоит прекратить пугать народ, полагает первый президент страны.

Леонид Кравчук полагает, что начало третьей мировой маловероятно
Начало третьей мировой маловероятно, полагает Леонид Кравчук / Главред

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что начало третьей мировой войны маловероятно.

Украинским властям стоит прекратить пугать народ, рассказал бывший глава государства в интервью Фактам.

По его словам, Российская Федерация и раньше стягивала войска к границам Украины, однако об этом не говорили с таким испугом.

"…Недавно читал выступление кого-то из СНБО, что, мол, третья мировая война неизбежна. Неужели кому-то так хочется воевать?", — задался вопросом бывший украинский лидер.

Ранее российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов выразил мнение, что открытая широкомасштабная операция страны против Украины возможна.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова. 

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

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Россия война третья мировая Леонид Кравчук
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