Савченко заявила, что в российской тюрьме к ней относились почтительней

Надежда Савченко / Facebook Надежды Савченко

Народный депутат Надежда Савченко поделилась своими впечатлениями от пребывания в украинской и российской тюрьмах.

По ее словам, особой разницы в быте и методах работы она не заметила, поскольку и в Украине, и в России действует старая советская система.

"Нет разницы. Я вас, возможно, удивлю – в российской тюрьме было больше почета. Я для них была чем-то непонятным, страной, Украиной, которую они не могут понять", - поделилась Савченко.в эфире ток-шоу Пятый угол на телеканале Newsone.

Также она извинилась перед родственниками - своей сестрой и мамой.

"Хочется извиниться за то, что второй раз в жизни им пришлось пройти через это. Тяжело было морально, психологически понять, почему так произошло, что герой Украины является врагом народа в Украине же и сидит в тюрьме, тяжело было проходить через свидания сквозь стекло с трубками, передачи, ощутить дух неволи, тяжело было с тем, как реагировал мир", - призналась она.

Как сообщалось ранее, вечером 15 апреля Броварской суд Киевской области освободил из-под стражи Владимира Рубана и Надежду Савченко.

Суд принял такое решение в связи с истечением меры пресечения. После этого решения как Савченко, так и Рубан получили право перемещаться как по Украине, так и за ее пределы.

Похже стало известно, что Рубан покинул Украину и сейчас находится в Польше.

Напомним, следствие обвиняет Савченко и руководителя организации Офицерский корпус Владимира Рубана в том, что они планировали обстрелять дома в правительственном квартале Киева, физически устранить руководство Украины, а потом захватить здание Верховной Рады.