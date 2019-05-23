Зеленский отказывается подавать законы в Раду

Зеленский отказывается сотрудничать с Радой / Reuters

Президент Владимир Зеленский не намерен подавать в парламент нынешнего созыва законопроекты.

"Законопроекты готовы, но подаваться они будут только тогда, когда у нас будет большинство, и они обязательно пройдут через Верховную Раду, потому что то, что вчера продемонстрировала Рада — это никак нельзя назвать сотрудничеством. Но все законы, которые предусмотрены в программе Владимира Александровича, они уже наработаны и будут поданы в Верховную Раду", - цитирует УНН представителя президента в Раде Руслана Стефанчука.

В команде Зеленского уточнили, что уже готовы законы об импичменте, снятии депутатской неприкосновенности и ответственности за незаконное обогащение. Однако депутаты отказываются договариваться с президентом, поэтому законы будут принимать уже политики следующего созыва.

"Для нас это пример того, что Верховная Рада просто недоговороспособна по некоторым вопросам сотрудничества с Президентом. Президент делает из этого выводы", – отметил Стефанчук, комментируя провал законопроектов Зеленского на заседании Рады 22 мая.

Святослав Вакарчук заявил, что предложенный президентом Владимиром Зеленским референдум является эффективной формой волеизъявления, но должен проводится с ответственностью, поэтому может завершиться отставкой.