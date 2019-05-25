Главные новости 25 мая: решение трибунала ООН насчет украинских моряков и "наезд" Омеляна на Зеленского

25 мая 2019, 16:11

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 25 мая.

Новости Украины и мира за 25 мая 2019 — Трибунал ООН принял решение относительно украинских моряков
Трибунал ООН принял решение относительно украинских моряков / Reuters

В субботу, 25 мая, Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение относительно захваченных россиянами украинских моряков, его прокомментировали в Министерстве иностранных дел Российской Федерации и президент Владимир Зеленский.

Также стало известно, что министр инфраструктуры Владимир Омелян "наехал" на Зеленского.

Кроме того, сообщалось, что в НАТО одобрили новую военную стратегию.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 25 мая.

Решение морского трибунала насчет украинских моряков, реакция России и Владимира Зеленского

В немецком Гамбурге Международный трибунал ООН по морскому праву решил, что РФ должна безотлагательно освободить 24 украинских моряков и позволить им вернуться на Родину.

Позже в Министерстве иностранных дел России утверждали, что морской трибунал не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно задержанных украинских моряков. 

Зеленский считает, что действия РФ после решения трибунала ООН покажут, какой путь выберут в Кремле по Украине. Президент отметил, что выполнение российскими властями решения трибунала может стать первым сигналом со стороны руководства страны о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной.

"Наезд" Владимира Омеляна на Владимира Зеленского

Омелян ответил Зеленскому на троллинг чиновников на крупнейшей в Украине конференции по интернет-бизнесу и цифровым технологиям — iForum. 

Глава Мининфраструктуры "наехал" на президента: "Может хватит популизма, чувак? Капитан Очевидность в нашей стране уже есть. Не надо жонглировать терминами, которые вы, мягко говоря, не понимаете. Перед тем, как критиковать работу других людей — придумай что-то свое и разберись в сроках. И покажи нам наконец свою программу с проектами, инновативный ты наш. Иначе это факинг бла-бла-бла".

Новая военная стратегия НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический Альянс впервые за десятилетия хочет представить новую военную стратегию. Генсек заявил, что военные эксперты НАТО одобрили новую военную стратегию для Альянса.

Смерть лауреата Нобелевской премии с корнями из Черновцов

В США на 91-м году жизни скончался нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн. Гелл-Манн родился в 1929 в Нью-Йорке в еврейской семье директора курсов английского языка для иммигрантов Артура Исидора Гелл-Мана и Паулины Райхштейн, иммигрировавших из Черновцов.

Удар по портам Крыма

В Министерстве временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщили, что в 2018 году порты Крыма и российские порты, которые находятся в черноморском бассейне, понесли убытки на сумму свыше 760 млн рублей из-за санкций, введенных международными партнерами Украины.

Угроза гривне

Аналитик компании Альпари Максим Пархоменко, говорил, что из-за прекращения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом может упасть гривна. Эксперт полагает, что если в нашей стране к осени не разъяснится ситуация относительно будущих реформ, то курс доллара подскочит.

Владимира Зеленского пригласили посетить Канаду

Посол Канады в Украине Роман Ващук сообщил, что Зеленского по телефону пригласили посетить канадское государство 2 июля. Дипломат добавил, что в этот день в Канаде пройдет конференция относительно поддержки реформ в Украине.

По его мнению, канадский премьер Джастин Трюдо надеется, что мероприятие посетит Зеленский и другие высокопоставленные украинские чиновники.

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