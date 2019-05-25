Главные новости 25 мая: решение трибунала ООН насчет украинских моряков и "наезд" Омеляна на Зеленского

Трибунал ООН принял решение относительно украинских моряков / Reuters

В субботу, 25 мая, Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение относительно захваченных россиянами украинских моряков, его прокомментировали в Министерстве иностранных дел Российской Федерации и президент Владимир Зеленский.

Также стало известно, что министр инфраструктуры Владимир Омелян "наехал" на Зеленского.

Кроме того, сообщалось, что в НАТО одобрили новую военную стратегию.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 25 мая.

Решение морского трибунала насчет украинских моряков, реакция России и Владимира Зеленского

В немецком Гамбурге Международный трибунал ООН по морскому праву решил, что РФ должна безотлагательно освободить 24 украинских моряков и позволить им вернуться на Родину.

Позже в Министерстве иностранных дел России утверждали, что морской трибунал не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно задержанных украинских моряков.

Зеленский считает, что действия РФ после решения трибунала ООН покажут, какой путь выберут в Кремле по Украине. Президент отметил, что выполнение российскими властями решения трибунала может стать первым сигналом со стороны руководства страны о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной.

"Наезд" Владимира Омеляна на Владимира Зеленского

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Глава Мининфраструктуры "наехал" на президента: "Может хватит популизма, чувак? Капитан Очевидность в нашей стране уже есть. Не надо жонглировать терминами, которые вы, мягко говоря, не понимаете. Перед тем, как критиковать работу других людей — придумай что-то свое и разберись в сроках. И покажи нам наконец свою программу с проектами, инновативный ты наш. Иначе это факинг бла-бла-бла".

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По его мнению, канадский премьер Джастин Трюдо надеется, что мероприятие посетит Зеленский и другие высокопоставленные украинские чиновники.