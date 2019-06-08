Главные новости 8 июня: Притула и чета Билоножко собрались в депутаты, партия Саакашвили пойдет в Раду в одиночку

8 июня 2019, 18:39

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 8 июня.

Виталий и Светлана Билоножко
Виталий и Светлана Билоножко идут в депутаты / УНИАН

В субботу, 8 июня, чета Билоножко собралась в Раду.

Анатолий Гриценко решил объединиться с Саакашвили на выборах в Раду.

Святослав Вакарчук потянул на выборы известного журналиста.

Кроме того, Михаил Саакашвили заявил, что на выборы в Раду его партия пойдет в одиночку.

Также Сергей Притула заявил, что идет на выборы в парламент в списке партии Вакарчука.

Стала известна цель заявления президента Владимира Зеленского, сделанного после обострения ситуации на Донбассе, о потере Российской Федерацией контроля над боевиками.

Также появилась информация, что в Конотопе Сумской области автомобиль начальника полиции на пешеходном переходе сбил 10-летнего мальчика.

Кроме того, сообщалось, что британский политик спрогнозировал исход переговоров между Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 8 июня.

Билоножки идут в депутаты

Народные артисты Украины Светлана и Виталий Билоножко заявили о намерении стать народными депутатами. В парламент они собираются баллотироваться по спискам партии Сила и Честь Игоря Смешко.

Союз Гриценко и Саакашвили

Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко планирует объединиться для участия в досрочных выборах в Верховную Раду с партией Михаила Саакашвили Рух новых сил (РНС).

Вакарчук ведет на выборы Рахманина

8 июня известный политический журналист, первый заместитель главного редактора издания Зеркало недели Сергей Рахманин присоединился к партии фронтмена группы Океан Эльзы, музыканта Святослава Вакарчука -  Голос.

Партия Саакашвили идет в Раду

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который категорически отверг политическое плечо мэра Киева Виталия Кличко, заявил, что его партия Рух нових сил идет на выборы в Верховную Раду самостоятельно.

Притула собрался в нардепы

Украинский телеведущий Сергей Притула внезапно решил стать народным депутатом Украины. Шоумен пойдет на выборы в парламент в списке партии Святослава Вакарчука Голос.

Цель заявления Владимира Зеленского о России и боевиках

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила, что украинский лидер после обострения ситуации на Донбассе заявил о потере Россией контроля над боевиками, чтобы страна смогла повлиять на наемников.

ДТП с полицейским авто в Конотопе

Вечером 7 июня в Конотопе Сумской области автомобиль начальника полиции на пешеходном переходе сбил 10-летнего мальчика. После ДТП ребенку сделали операцию и удалили селезенку. 

Водителя авто задержали, а в отношении начальника Конотопского отделения полиции начата служебная проверка, он отстранен от исполнения служебных обязанностей.

  • В Конотопе авто начальника полиции сбило ребенка, сообщил мэр города facebook.com/Semenikhin
  • В Конотопе авто начальника полиции сбило ребенка, сообщил мэр города facebook.com/Semenikhin
  • В Конотопе авто начальника полиции сбило ребенка, сообщил мэр города facebook.com/Semenikhin
  • В Конотопе авто начальника полиции сбило ребенка, сообщил мэр города facebook.com/Наталя Науменко
  • В Конотопе авто начальника полиции сбило ребенка, сообщил мэр города facebook.com/Наталя Науменко

Возможный исход переговоров Владимир Зеленский — Владимир Путин

Британский политик, бывший парламентарий, член секретариата кабинета министров Британии Брукс Ньюмарк считает, что Владимир Путин вряд ли воспримет Украину серьезно на переговорах, если не будет "кнута и пряника".

По его мнению, маловероятно, что переговоры президента Зеленского и главы России будут успешными для украинской стороны.

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