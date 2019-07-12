"Дело было еще до победы на выборах": нардеп раскрыл "русские" подробности переговоров Зеленского и Волкера

12 июля 2019, 12:40

Лещенко заявил, что лично присутствовал на встрече будущего президента с американской элитой.

Нардеп раскрыл
Нардеп раскрыл "русские" подробности переговоров Зеленского и Волкера / Сегодня

После того, как глава Украины Владимир Зеленский допустил возможность предоставления особого статуса русскому языку на Донбассе, нардеп Сергей Лещенко раскрыл подноготную такого заявления.

По словам Лещенко, возможность предоставить оккупированным территориям право говорить на русском языке Зеленский обсуждал со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером еще до своей победы на выборах президента Украины.

Пока еще оккупированным территориям могут предоставить право говорить по-русски официально и неофициально, уточнил нардеп.

"Концепция о том, чтобы оккупированные территории могли использовать русский язык официально и неофициально, звучала еще во время выборов президента. Зеленский это озвучивал во время встречи с Куртом Волкером, и на встрече с замгоссекретаря США Дэвидом Хэйлом, на которых я был. Звучало, что для примирения внутри страны Зеленский готов обсуждать предоставление оккупированным территориям права говорить на русском", – цитирует Лещенко РБК-Украина.

Ранее у Зеленского предложили переименовать Россию и русский язык. Русский язык необходимо переименовать, считает Никита Потураев.

Напомним, 25 апреля Рада приняла языковой закон. Депутаты набрали 278 голосов за принятие закона при необходимых 226 голосах.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

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Донбасс Владимир Зеленский русский язык Сергей Лещенко Курт Волкер оккупация Донбасса
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