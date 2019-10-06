"Это самоубийство": эксперт объяснил, как демарш Украины в ПАСЕ бьет по ней самой

Как демарш Украины в ПАСЕ бьет по ней самой / Ellen Wuibaux/Council of Europe

Демарш украинской делегации, которая решила не участвовать в осенней сессии ПАСЕ, это следствие некомпетентности и непрофессионализма ее членов. И никакой пользы для Киева от таких действий не будет, убежден военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Я прочел интервью главы нашей делегации и оценки наших юристов. Хочу сказать, что демаршем у нас прикрывается полная некомпетентность и отсутствие профессионализма членов делегации. Они не знают, зачем туда ехать, потому и не поехали. Они совершенно не готовы к участию в этой сессии", – заявил во время чата на Главреде.

К тому же это бессмысленный поступок, считает эксперт.

Читайте также"Демарш" Украины: в ПАСЕ прошел протест против РФ – видео"А демарш… Кому? Господину Макрону – человеку, который возглавляет вторую экономику Европы? Это смешно. Вот если Макрон решит устроить нам демарш, у нас будут огромные проблемы как в политическом, так и в экономическом плане. Потому что сегодня Франция, Германия и Италия разделили ЕС на троих: одни взяли Еврокомиссию, другие – Европарламент, третьи – Центробанк Европы. Это три ключевые страны. Устраивать им демарш – это самоубийство", – отметил Жданов.

И резюмировал: "Поэтому не надо прикрывать некомпетентность и неготовность работать в ПАСЕ политическими демаршами, так как это может больно ударить по нам самим".

Напомним, ранее в Украине назвали отказ от ПАСЕ "демаршем Макрону". Нардеп, глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько сообщила, что отсутствие представителей нашей страны на осенней сессии ПАСЕ является демаршем, в частности, президенту Франции Эммануэлю Макрону и представителям всех делегаций, которые голосовали за возвращение России в ведомство.

Позже половина представителей литовской делегации объявила о бойкоте сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы – в поддержку демарша Украины.