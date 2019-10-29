Политолог указал на "прокол" Зеленского насчет России

Владимир Зеленский не понимает сути конфликта между Украиной и РФ, считает эксперт / Reuters

Британский и канадский политолог украинского происхождения Тарас Кузьо полагает, что президент Владимир Зеленский не понимает сути конфликта между Украиной и Российской Федерацией.

У главы нашей страны нет плана по Донбассу, поделился эксперт мнением в эфире Еспресо.TV.

Собеседник утверждает, что все возможные планы относительно Донбасса были оговорены при предыдущей украинской власти.

"Главное, чего Зеленский не понимает, это суть конфликта - в Москве и у Путина (президент РФ Владимир Путин - Ред.) есть позиция, что Украина - это искусственное государство. Что украинцы и россияне - один народ", - объяснил политолог.

Ранее руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко говорил, что кто бы ни занимал пост президента РФ - российский лидер будет создавать проблемы для граждан Украины, поскольку украинцы имеют экзистенциальный конфликт с россиянами.