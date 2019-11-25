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"За взятие унитаза": в Киеве едко потроллили военно-морские силы России

25 ноября 2019, 22:50

В годовщину захвата украинских кораблей активисты принесли к посольству РФ унитазы и нижнее белье.

Под посольством РФ в Киеве активисты потроллили российские военно-морские силы
Под посольством РФ в Киеве активисты потроллили российские военно-морские силы / Скриншот

В понедельник, 25 ноября, в Киеве возле здания посольства Российской Федерации проходила акция, приуроченная к годовщине захвата россиянами украинских кораблей в Керченском проливе.

Активисты потроллили военно-морские силы России - нарисовали флаг, в центре которого изображен унитаз, а также нарисовали медаль "За взятие унитаза", сообщает корреспондент Lb.ua.

Издание отметило, что акция называлась Первый украинский гумконвой для России, в ней приняли участие десятки активистов. Участники акции принесли под посольство РФ старое нижнее белье, туалетную бумагу и унитазы.

  • Под посольством РФ в Киеве активисты потроллили российские военно-морские силы lb.ua
  • Под посольством РФ в Киеве активисты потроллили российские военно-морские силы lb.ua
  • Под посольством РФ в Киеве активисты потроллили российские военно-морские силы lb.ua
  • Под посольством РФ в Киеве активисты потроллили российские военно-морские силы lb.ua
  • Под посольством РФ в Киеве активисты потроллили российские военно-морские силы lb.ua
  • Под посольством РФ в Киеве активисты потроллили российские военно-морские силы lb.ua
  • Под посольством РФ в Киеве активисты потроллили российские военно-морские силы lb.ua
  • Под посольством РФ в Киеве активисты потроллили российские военно-морские силы Скриншот

Напомним, Россия вернула Украине корабли, захваченные в Керченском проливе, - 20 ноября катера Бердянск, Никополь и буксир Яны Капу прибыли в порт Очакова. Позже стало известно, что с кораблей пропали средства связи и навигации, унитазы и личные вещи моряков.

Захват моряков в Керченском проливе

25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.

РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.

25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.

Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.

В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.

В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.

7 сентября 2019 адвокат Николай Полозов сообщил, что в Российской Федерации моряков-украинцев, взятых в плен в Керченском проливе, отпустили под поручительство украинской чиновницы.

 

Киев Россия акция троллинг корабли посольство Военно-морские силы
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