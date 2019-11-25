"За взятие унитаза": в Киеве едко потроллили военно-морские силы России

Под посольством РФ в Киеве активисты потроллили российские военно-морские силы / Скриншот

В понедельник, 25 ноября, в Киеве возле здания посольства Российской Федерации проходила акция, приуроченная к годовщине захвата россиянами украинских кораблей в Керченском проливе.

Активисты потроллили военно-морские силы России - нарисовали флаг, в центре которого изображен унитаз, а также нарисовали медаль "За взятие унитаза", сообщает корреспондент Lb.ua.

Издание отметило, что акция называлась Первый украинский гумконвой для России, в ней приняли участие десятки активистов. Участники акции принесли под посольство РФ старое нижнее белье, туалетную бумагу и унитазы.

Напомним, Россия вернула Украине корабли, захваченные в Керченском проливе, - 20 ноября катера Бердянск, Никополь и буксир Яны Капу прибыли в порт Очакова. Позже стало известно, что с кораблей пропали средства связи и навигации, унитазы и личные вещи моряков.