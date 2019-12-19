"Доведут до цугундера": Безсмертный назвал главный промах Зеленского в Париже

Зеленский в Париже не понял намеков Ангелы Меркель / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не понял намеков канцлера Германии Ангелы Меркель на саммит в "нормандском формате" в Париже и упустил шанс инициировать пересмотр Минских соглашений. Такое мнение высказал экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный.

По его словам, роль сыграла неопытность в переговорном процессе. Безсмертный напомнил, что во время брифинга Меркель "сделала блестящий посыл", заявив, что Минские договоренности не являются догмой.

"Вспомните, как отреагировал Путин. Он сказал – нет-нет, это святая святых, давайте туда не входить. Но это говорит о том, что немцы готовы к продуктивному конструктивному разговору. Меркель тоже прекрасно понимает, что формула Штайнмайера вместе с Минскими договоренностями и непониманием участников этого процесса доведет ситуацию "до цугундера". Потому не случайны ее мягкие намеки", – сказал дипломат в эфире ObozTV.

Безсмертный считает, что фразу о том, что Минские соглашения - не догма, "можно и нужно было развивать". Эту инициативу поддержал бы президент Франции Эммануэль Макрон, и было бы три голоса против Путина.

"Есть ли возможность идти вариантом Минск-3? Это допустимо... Но при таком подходе не надо было подписывать коммюнике в Париже. Коммюнике говорит, что Минские договоренности – священная корова", – отметил Безсмертный.

Напомним, 9 декабря в Париже в Елисейском дворце встретились лидеры "нормандской четверки" - президент Украины Владимир Зеленский, глава Франции Эммануэль Макрон, лидер РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. По итогам саммита стороны подписали общий документ об условиях, которые необходимо выполнить до следующей встречи.

Главред собрал все самые важные моменты, которые обсуждали стороны во время саммита в нормандском формате - прочитать, о чем договорились и не договорились лидеры, можно тут.

Позже Владимир Зеленский поделился впечатлениями о Владимире Путине. По словам президента Украины, "было сложно договариваться". В целом, оценивая переговоры с Путиным, Зеленский отметил: "Ну, я не знаю, кто кого. Сейчас правильно быть дипломатом. Давайте говорить, что ничья".