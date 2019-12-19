  1. Главная
  3. Политика

"Доведут до цугундера": Безсмертный назвал главный промах Зеленского в Париже

19 декабря 2019, 01:59

Сыграла роль неопытность Владимира Зеленского в переговорном процессе.

Нормандский формат
Зеленский в Париже не понял намеков Ангелы Меркель / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не понял намеков канцлера Германии Ангелы Меркель на саммит в "нормандском формате" в Париже и упустил шанс инициировать пересмотр Минских соглашений. Такое мнение высказал экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный.

По его словам, роль сыграла неопытность в переговорном процессе. Безсмертный напомнил, что во время брифинга Меркель  "сделала блестящий посыл", заявив, что Минские договоренности не являются догмой.

"Вспомните, как отреагировал Путин. Он сказал – нет-нет, это святая святых, давайте туда не входить. Но это говорит о том, что немцы готовы к продуктивному конструктивному разговору. Меркель тоже прекрасно понимает, что формула Штайнмайера вместе с Минскими договоренностями и непониманием участников этого процесса доведет ситуацию "до цугундера". Потому не случайны ее мягкие намеки", – сказал дипломат в эфире ObozTV.

Безсмертный считает, что фразу о том, что Минские соглашения - не догма, "можно и нужно было развивать". Эту инициативу поддержал бы президент Франции Эммануэль Макрон, и было бы три голоса против Путина.  

"Есть ли возможность идти вариантом Минск-3? Это допустимо... Но при таком подходе не надо было подписывать коммюнике в Париже. Коммюнике говорит, что Минские договоренности – священная корова", – отметил Безсмертный.

Напомним, 9 декабря в Париже в Елисейском дворце встретились лидеры "нормандской четверки" - президент Украины Владимир Зеленский, глава Франции Эммануэль Макрон, лидер РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. По итогам саммита стороны подписали общий документ об условиях, которые необходимо выполнить до следующей встречи.

Главред собрал все самые важные моменты, которые обсуждали стороны во время саммита в нормандском формате - прочитать, о чем договорились и не договорились лидеры, можно тут

Позже Владимир Зеленский поделился впечатлениями о Владимире Путине. По словам  президента Украины, "было сложно договариваться". В целом, оценивая переговоры с Путиным, Зеленский отметил: "Ну, я не знаю, кто кого. Сейчас правильно быть дипломатом. Давайте говорить, что ничья".

нормандская четверка Владимир Зеленский нормандский формат Ангела Меркель Владимир Путин Роман Безсмертный Минсике соглашения новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Доведут до цугундера": Безсмертный назвал главный промах Зеленского в Париже». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

02:24
Жесткий реформатор и дипломат-"пожарный": кто такая Кристина Квин
01:59
"Доведут до цугундера": Безсмертный назвал главный промах Зеленского в Париже
01:44
"Назвал Путина сволочью": отец Зеленского надеется на мир на Донбассе
01:17
Эксперт рассказал, почему США решили долбануть санкциями по Северному потоку-2
01:16
"Сочная, покажи дырку": голая Ирина Морозюк произвела фурор
01:06
В НБУ рассказали, сколько денег должна за три года отдать Украина
00:45
Голые мужики на заставке: Егор Крид раскрыл тайны Киркорова Видео
00:19
19 декабря – какой сегодня праздник: с Днем адвоката и что делать на святого Николая
00:00
"Все, что можно – нужно продать": Гордон высказался про рынок земли в Украине Видео
18 декабря, среда
23:42
Что нужно сделать до Нового года 2020 – приметы для удачи и денег
23:25
В Раде отвергли изменения Зеленского по децентрализации – что теперь
23:01
Порошенко, Кличко и Ярош: как Луценко день рождение отгулял в ресторане фигуранта дела
22:55
Барселона и Реал сыграли в нулевую ничью
22:54
Барселона - Реал: онлайн-трансляция Эль Класико
22:33
Валюта, чтоб деньги хранить в 2020 году – эксперты ошарашили ответом
22:22
Россия слямзила северное сияние: ученые рассказали, что приближает апокалипсис на Земле
22:03
Украинцы смогут ездить без виз в Северную Македонию: названа дата
22:00
Ливерпуль на последних секундах добил Монтеррей и вышел в финал Клубного чемпионата мира
22:00
Сериал Відморожений: 9, 10, 11, 12 серия смотреть онлайн 18-12-2019 Видео
21:36
Социологи выяснили, сколько украинцев верит в Святого Николая и Деда Мороза
21:13
Ответ Варфоломею: Киево-Печерская лавра решила открыть приход в Канаде
21:08
ООН выставила России ультиматум по Крыму: что требуют
21:03
Диетолог объяснила, почему майонез лучше не заменять сметаной
20:34
В Сенате США дали старт "санкциям из ада" против России
20:14
"Великий человек": в "ДНР" уважили Сталина
20:12
В Днепре начали строить еврейский жилой центр площадью 12 тысяч квадратных метров
20:10
"Испания, сядь и поговори": перед матчем Барселона - Реал будет вывешен баннер каталонской организации
19:42
Барселона - Реал: возле стадиона проходят массовые протесты
19:37
Елизавета II ищет редактора для соцсетей: какую зарплату предлагают во дворце
19:18
"Массово мочить": Сеть негодует из-за разнесенного фанатами вагона электрички
19:13
Джошуа выбрал между Усиком и Пулевым
19:00
Голос Країни 10: Monatik стал третьим судьей шоу в 2020 году Видео
18:53
"Вопиющие нарушение": Цемах пожаловался в ЕСПЧ на Украину и Нидерланды
18:44
Лунин дебютирует за Вальядолид в матче Кубка Испании
18:21
"Стремится к нулю": Коболев оценил шансы подписать контракт на транзит газа Видео
18:19
Джошуа зачитал фристайл после победы над Руисом Видео
18:15
СМИ узнали, когда Зеленский и Путин снова могут встретиться: названа дата
18:01
Убийство ребенка в центре Киева: экс-нардеп "слил" имя и фото организатора
17:51
"Историю с Зозулей я терпел годами": президент Райо Вальекано наехал на фанатов
17:28
Экс-нардеп Пашинский вышел из СИЗО: все подробности Видео
17:19
"Чемодан, вокзал, Latvia": под Кабмином портовики требуют отставки главы АМПУ Вецкаганса
17:18
Звезда Баварии играет в детской форме - курьез в Мюнхене
17:15
"Пристрелите меня": Собчак отличилась выходкой из-за голых фото в Instagram
17:10
Иван Дорн закончил карьеру - все подробности
17:04
"Невозможно жить": Зеленский высказался о повышении пенсий Видео
16:49
Легионер Динамо пропустил тренировку, сославшись на болезнь, а позже опубликовал видео из ночного клуба
16:39
Lostfilm заблокирован: почему не работает Лостфильм
16:36
Несколько раз перевернулся: в Днепропетровской области произошло жуткое ДТП
16:33
"Клоун, что ты мне говоришь": Билецкий под Радой поскандалил с Арахамией - видео Видео
16:12
Футбольные фанаты разгромили поезд после матча Десна - Динамо
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять