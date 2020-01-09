Катастрофа МАУ в Тегеране: в Канаде сделали важное заявление

Джастин Трюдо / facebook.com

В Канаде заявили, что Украина может рассчитывать на помощь их страны в проведении расследования крушения украинского самолета в Иране.

По информации премьер-министра Канады Джастина Трюдо, во время его телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским, Украина может в полной мере расчитвать на помощь в расследовании.

Также Трюдо выразил соболезнования Зеленскому в связи с гибелью в авиакатастрофе украинских граждан.

Зеленский, в свою очередь, выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Канады во время катастрофы украинского самолета в Иране. Также президент заверил, что Украина заинтересована в прозрачном и объективном расследовании трагедии и установлении истины.

Ранее Главред писал, что самолет авиакомпании МАУ в небе над Тегераном сбила иранская зенитная ракета. Как сообщает Newsweek со ссылкой на высокопоставленные источники в Пентагоне, трагический инцидент был случайным.

Напомним, в четверг, 9 января, в Украине объявлен день траура в связи с трагедией, произошедшей 8 января Иране - в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины в Тегеране погибли все, кто был на борту, в том числе и 11 граждан Украины.

Ранее появился предварительный отчет Организации гражданской авиации Ирана, в котором говорится о том, что Боинг МАУ пытался вернуться в аэропорт Тегерана - об этом свидетельствует траектория его полета. Причиной крушения самолета назвали возгорание.

Президент Владимир Зеленский записал обращение в связи с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины в Иране 8 января и призвал украинцев воздержаться от "конспирологических теорий" до полного выяснения всех подробностей причин трагедии.