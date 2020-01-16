"Просто подонок": Бужанский объяснил, как Гончарук подставил Зеленского

Алексей Гончарук / УНИАН

Премьер-министр Алексей Гончарук сознательно дезинформировал президента Владимира Зеленского, заявил народный депутат от Слуги народа Максим Бужанский.

"Рыба гниет с головы. Гончарук знал, что нас ожидает дыра в бюджете в 100 млрд и выписывал министрам и их заместителям миллионные премии. Понимаете, он просто подонок", - подчеркнул нардеп в комментарии на канале 112 Украина.

По его мнению, премьер-министр сознательно планировал ввести в заблуждение главу государства о состоянии дел в экономики.

"В условиях, когда в стране экономический кризис, в условиях войны, это просто преступление", - добавил Бужанский.

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Напомним, ранее в Сеть попала запись, на которой записаны якобы голоса премьер-министра Алексея Гончарука, Оксаны Маркаровой (Минфин), Якова Смолия (НБУ), Екатерины Рожковой (НБУ) и Юлии Ковалив, которые готовятся к совещанию с президентом Владимиром Зеленским.

Позднее в пресс-службе Кабмина заверили, что появившаяся недавно информация об отставке премьер-министра Алексея Гончарука не соответствует действительности.

Сам Гончарук подчеркнул, что против команды президента и правительства работают много людей.