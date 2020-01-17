Стало известно, кто займется расследованием прослушки Гончарука

Алексей Гончарук / УНИАН

Уголовное производство по факту незаконной прослушки совещания с участием премьер-министра Алексея Гончарука открыла Служба безопасности Украины.

Как подчеркнул генеральный прокурор Руслан Рябошапка, дело расследует СБУ, процессуальное руководство осуществляется прокуратурой.

"Да (дело) открыли", - рассказал он в комментарии Українським Новинам.

17 января президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителями Службы безопасности Украины, Офиса генерального прокурора, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Управления государственной охраны, на которой поставил задачу за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука.

Напомним, ранее в Сеть попала запись, на которой записаны якобы голоса премьер-министра Алексея Гончарука, Оксаны Маркаровой (Минфин), Якова Смолия (НБУ), Екатерины Рожковой (НБУ), которые готовятся к совещанию с президентом Владимиром Зеленским.

Читайте также"Катастрофические последствия": экс-министр назвал главные провалы Гончарука

Сам Гончарук подчеркнул, что против команды президента и правительства работают много людей.

Как известно, 17 января, Алексей Гончарук сообщил в соцсети Facebook, что написал заявление на имя президента Владимира Зеленского о своей отставке с поста главы правительства.