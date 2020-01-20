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"Много негодяев и подонков": Гончарук рассказал, кто работает в госорганах Украины

20 января 2020, 09:11

Алексей Гончарук не стал особенно подбирать слова по поводу того, кто работает в государственных органах Украины.

Гончарук
Алексей Гончарук / УНИАН

Глава Кабмина Алексей Гончарук публично рассказал, что в государственных органах Украины трудятся "много негодяев и подонков".

С таким заявлением премьер выступил в эфире телеканала Украина 24.

"Конечно, большая система. Конечно, многие чиновники, много негодяев и подонков работает в органах государственной власти. Конечно, мы не всех вычистили, не до всех дотянулись. Но огромное количество этих людей сейчас живет в огромном дискомфорте. Они либо уже потеряли, либо потеряют свои коррупционные потоки", - сказал он.

На вопрос ведущего Евгения Киселева по поводу того, сколько денег "моется" через коррупционные схемы Гончарук отметил - "миллионы долларов в день". Среди самых популярных схем премьер назвал игровые автоматы, нелегальные заправки, нелегальный вывоз древесины и контрабанду.

Напомним, ранее, утром пятницы, 17 января, премьер-министр Алексей Гончарук публично объявил о том, что подал заявление о отставке - из-за полыхнувшего накануне скандала с прослушкой якобы его разговоров с высшими чиновниками страны. Однако вечером того же дня президент Владимир Зеленский в категорической форме отказался принимать отставку Гончарука.

премьер-министр новости Украины Алексей Гончарук
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