"Путин меня понял": Зеленский заговорил о распаде России

Владимир Зеленский и Владимир Путин встречались на самиите "нормандского" формата / Reuters

Самое страшное, что может быть для России - это распад ее в том виде, в котором она сейчас существует, заявил президент Владимир Зеленский.

"Эскалация и захват такой большой страны, как Украина - это, я уверен, единственный реально опасный шаг для России, который может привести к внутреннему жесткому конфликту в России. Это мои мысли, я не говорю, что я на 100% прав, но мне кажется, что именно это и может их остановить", - подчеркнул он в интервью Интерфакс-Украина.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что, по его мнению, на встрече в "нормандском формате" в Париже 9 декабря президент России Владимир Путин "понял его".

"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну", - добавил Зеленский.

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Напомним, ранее Владимир Путин заявил о том, что восточная часть Украины и Причерноморье являются "исконными русскими территориями".