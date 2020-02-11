Лутковская ушла в тень: Зеленский ввел в Минский процесс спецназовца

Лутковская больше не представляет Украину в ТКГ / скриншот из видео

Валерия Лутковская, которая ранее назвала причину обмена экс-беркутовцев и харьковских террористов, больше не представляет Украину в Трехсторонней контактной группе.

Во вторник, 11 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Геннадия Кузнецова на пост представителя Киева в подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Уполномочить Кузнецова Геннадия Ивановича представлять Украину в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам трёхсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей В. Лутковскую", — сказано в указе президента, который опубликован на его сайте.

Отметим, в Минском процессе Лутковская в июне 2019 года заменила Ирину Геращенко.

Геннадий Иванович Кузнецов - украинский спецназовец. Генерал-майор Службы безопасности Украины. Руководитель Центра спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ (7 марта 2014г -23 января 2015г).

Читайте также"Страдают люди": в России "наехали" на Украину из-за Минских соглашенийНапомним, ранее представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы, экс-омбудсмен Валерия Лутковская заявила, что Украине не стоит публиковать полный список лиц, которых государство отдало в обмен на освобождение 76 украинцев из плена российских гибридных сил на Донбассе.

"Я была бы категорически против того, чтобы публиковать полный список, учитывая, что это персональные данные. И я не думаю, что все эти люди успели дать разрешение на публикацию персональных данных и были бы довольны тем, что такие персональные данные публикуют. А вопрос общественного интереса в этом случае еще не изучен. Поэтому честно скажу: не знаю!", - объяснила Лутковская.