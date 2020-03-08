"Наведем порядок": Зеленский рассказал, кто запрещает ему ездить на велосипеде

Зеленский сообщил подробности своей работы / Сайт президента

Глава государства Владимир Зеленский посетовал на то, что его охрана запрещает ему ездить на велосипеде.

Журналисты издания The Guardian, намекая на события в сериале "Слуга народа" спросили у президента, что он думает на счет велосипеда.

"Они (граждане, - Главред) ждали велосипед, но мне не разрешают. Почему? Потому что охрана отвечает за мою безопасность, и эта ответственность урегулирована законодательством. То есть они несут уголовную ответственность, если со мной, не дай Бог, что-то случится. Поэтому пока без велосипедов. Ну, это пока. Думаю, мы все-таки наведем порядок, чтобы все мы могли ездить на велосипеде", – сказал Зеленский.

Гарант также сообщил, почему не решился на переезд из здания на улице Банковой на Крещатике.

"А переехать просто в любое помещение мне не позволяет охрана. Я и так "порезал" кортеж. У нас там было по 12-20 машин, сейчас мы ездим на трех", – добавил президент.

Также напомним, в интервью известному журналу, президент Украины сообщил, что рано или поздно в России, вместо Владимира Путина, будет новый президент.

"Конечно, там (в России, - ред.) появится новый президент. Конечно, это произойдет. Какой это будет президент, я не знаю. Но мы видим, что все тоталитарные режимы заканчивают одинаково", – подчеркнул Зеленский в интервью британскому изданию The Guardian.

Ранее Главред писал, что Зеленский сравнил Украину с дырявым судном, которое продолжает держаться на плаву. По его словам, руководство страны при этом пытается затыкать дыры "руками и ногами".