"Наведем порядок": Зеленский рассказал, кто запрещает ему ездить на велосипеде

Президент Украины пожаловался, что охрана ему не разрешает ездить на велосипеде.
Глава государства Владимир Зеленский посетовал на то, что его охрана запрещает ему ездить на велосипеде.
Журналисты издания The Guardian, намекая на события в сериале "Слуга народа" спросили у президента, что он думает на счет велосипеда.
"Они (граждане, - Главред) ждали велосипед, но мне не разрешают. Почему? Потому что охрана отвечает за мою безопасность, и эта ответственность урегулирована законодательством. То есть они несут уголовную ответственность, если со мной, не дай Бог, что-то случится. Поэтому пока без велосипедов. Ну, это пока. Думаю, мы все-таки наведем порядок, чтобы все мы могли ездить на велосипеде", – сказал Зеленский.
Гарант также сообщил, почему не решился на переезд из здания на улице Банковой на Крещатике.
"А переехать просто в любое помещение мне не позволяет охрана. Я и так "порезал" кортеж. У нас там было по 12-20 машин, сейчас мы ездим на трех", – добавил президент.
Также напомним, в интервью известному журналу, президент Украины сообщил, что рано или поздно в России, вместо Владимира Путина, будет новый президент.
"Конечно, там (в России, - ред.) появится новый президент. Конечно, это произойдет. Какой это будет президент, я не знаю. Но мы видим, что все тоталитарные режимы заканчивают одинаково", – подчеркнул Зеленский в интервью британскому изданию The Guardian.
Ранее Главред писал, что Зеленский сравнил Украину с дырявым судном, которое продолжает держаться на плаву. По его словам, руководство страны при этом пытается затыкать дыры "руками и ногами".