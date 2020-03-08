"Это ужасно": Зеленский разнес в пух и прах свой рабочий кабинет

Владимир Зеленский раскритиковал Офис президента за шикарную обстановку / скриншот

Глава государства Владимир Зеленский сообщил, что работа в кабинете предшественников по улице Банковой в Киеве заставляет его чувствовать "ужасное неудобство".

"Вместительное помещение отделано позолоченными лепными потолками, люстрами и рельефными занавесками, которые каскадом опускаются на длинные окна... Деревянный стол, украшенный малахитовыми украшениями, группа секретных телефонов...," – так описали журналисты The Guardian увиденное.

Зеленский рассказал журналистам, насколько ему неловко.

"Я даже не могу сидеть там, это ужасно", – признался он, добавив, что "предыдущие жители", очевидно, "чувствовали себя как дома в этом окружении".

В британском СМИ также добавили, что Зеленский не заменил мебель и не убрал безвкусные бронзовые статуэтки.

"Это правда, вы начинаете привыкать к этому", – процитировало The Guardian главу государства.

Также напомним, в интервью известному журналу, президент Украины сообщил, что рано или поздно в России, вместо Владимира Путина, будет новый президент.

"Конечно, там (в России, - ред.) появится новый президент. Конечно, это произойдет. Какой это будет президент, я не знаю. Но мы видим, что все тоталитарные режимы заканчивают одинаково", – подчеркнул Зеленский в интервью британскому изданию The Guardian.

Ранее Главред писал, что Зеленский сравнил Украину с дырявым судном, которое продолжает держаться на плаву. По его словам, руководство страны при этом пытается затыкать дыры "руками и ногами".