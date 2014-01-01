Сегодня в Киеве "Свобода" проведет факельный марш в честь Бандеры

Сегодня, 1 января, в первый день Нового года в Киеве пройдет факельное шествие по случаю 105-й годовщины со дня рождения лидера Организации Украинских Националистов, Героя Украины Степана Бандеры.

Как сообщает пресс-служба партии ВО "Свобода", всех желающих принять участие в шествии приглашают на Майдан Независимости к 18:00. Шествие начнется на улице Михайловской 1/3 возле отеля "Казацкий" и пройдет по центральным улицам столицы. После этого на ступеньках здания КГГА состоится памятный молебен с участием священников традиционных украинских конфессий и торжественный митинг.



В "Свободе" также заявили, что марши по случаю дня рождения Степана Бандеры пройдет почти во всех областных центрах Украины.



"Марши по случаю Дня рождения Проводника украинской нации Героя Украины Степана Бандеры состоятся почти во всех областных центрах Украины. Цель – отдать дань человеку, который стал символом национально-освободительной борьбы XX века", – заявил заместитель председателя "Свободы" Андрей Мохник.



Отметим, что факельный марш в честь дня Степана Бандеры пройдет в Киеве в восьмой раз.



"Акция 1 января стала уже традиционной. В этом году националисты восьмой раз пройдут по центральным улицам Киева. На протяжении всех лет проведения акции не было ни одного случая или инцидента с участниками акции", – отметил народный свободовец Андрей Ильенко.

Как сообщал "Главред", лидер УДАРа Виталий Кличко заявил, что объединение "Майдан" не имеет отношения к факельному маршу в честь главы ОУН Степана Бандеры. Это - исключительно инициатива партии "Свобода", сказал политик.

Напомним, ранее свободовцы заявляли, что ждут на факельный марш до 10 тыс. человек.

В 2013-м в Киеве в факельном марше в честь дня рождения Бандеры приняли участие три тысячи человек.