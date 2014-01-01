Янукович надеется, что Греция поможет Украине подписать ассоциацию с ЕС

Председательство в Евросоюзе с 1 января на полгода перешло от Литвы к Греции.

Президент Виктор Янукович рассчитывает, что председательствующая в ЕС Греция будет способствовать заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, пишет РИА Новости.

Янукович поблагодарил президента Греции Каролоса Папульяса и греческий народ за дружескую и последовательную поддержку Украины в процессе интеграции с ЕС.

"Рассчитываю на содействие Греческой республики в дальнейшем развитии взаимодействия Украины и ЕС, направленного на заключение и эффективную имплементацию соглашения об ассоциации", — говорится в поздравлении Януковича президенту Греции.

"Надеюсь на продолжение нашего личного диалога относительно всех актуальных вопросов во время вашего государственного визита в Украину", — добавил глава государства.

Янукович также пожелал Греции в полной мере реализовать приоритеты своего председательства, направленные, в частности, на обеспечение экономического роста и финансовой стабильности ЕС.

как сообщал "Главред", ранее премьер-министр Николай Азаров уверял, что Украина подпишет Соглашение об ассоциации с Евросоюзом в 2014 году на выгодных для Киева условиях.