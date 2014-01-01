Опубликованы новые фото и видео праздничного Майдана: в милиции сотен тысяч людей не увидели

В Сети появились новые фото и видео празднования украинцев Нового года на Майдане Независимости в Киеве.

Напомним, сотни тысяч украинцев пришли на Майдан Независимости встретить Новый 2014 год. Участники акции протеста хором спели гимн Украины. Майдан был заполнен до отказа.

Между тем, в МВД о таком многотысячном хоре не упоминается.

Такой вывод можно сделать из сообщения пресс-службы МВД, которое было распространено 1 января.

"31 декабря 2013 на территории государства прошло почти 1,2 тысячи новогодних массовых мероприятий с участием почти 730,7 тыс. человек. Охрану общественного порядка обеспечивали более 12,6 тыс. работников органов внутренних дел", - говорится в сообщении.

"Наиболее многолюдные мероприятия состоялись на территории Днепропетровской области (в 43 мероприятиях приняли участие 165 тыс. человек ) и Харьковской (почти 90 тыс. человек приняли участие в 34 мероприятих )", - отметили в МВД.

фото:Reuters;видео: youtube.com