Руслана вошла в список "женщин года" по версии Forbes

Руслана Лыжичко вошла в список Forbes "Женщина года–2013", как главная оппозиционная героиня Евромайдана.

Издание отметило ее стойкое противостояние спецназу и "Беркуту", волонтерскую деятельность и многочасовые допросы в милиции.

Список Forbes Woman нельзя назвать рейтингом, поскольку в нем имена выдающихся женщин расположены в алфавитном порядке.

Исключением стала только возглавившая список канцлер Германии Ангела Меркель. Она является первой женщиной в истории, занимающей должность канцлера, к тому же, уже третий срок, и четырежды была лидером рейтинга самых влиятельных женщин мира. Кроме того, именно благодаря Меркель, по мнению редакторов Forbes Woman, вышел на свободу "заключенный №1" России Михаил Ходорковский.

Руслана вошла в рейтинг, как главная оппозиционная героиня Евромайдана.

"За активное противостояние ОМОНу, волонтерскую деятельность и многочасовые допросы в милиции она удостоилась ордена за "интеллектуальную отвагу", – перечисляет ее заслуги Forbes Woman. Издание упоминает и ее обещание, которое она дала митингующим со сцены Майдана Независимости: "Я вам честно скажу, я себя сожгу на этом Майдане, если не произойдут перемены".

Также Forbes Woman включило в список гендиректора General Motors Мэри Барра, которая стала первой женщиной во главе одной из крупнейших автомобилестроительных компаний, и председателя ФРС США Жданет Йелен, признанную лучшим прогнозистом среди управляющих ФРС за 2009-2012 годы.

В рейтинг вошли и две героини светских хроник – Анжелина Джоли, которая в этом году удивила всех тем, что добровольно удалила себе обе груди из-за наследственной предрасположенности к раку. Также это Кейт Миддлтон, которая родила наследника британского престола Джорджа Александра Луи. Предполагается, что производство и продажа товаров с его символикой принесет Великобритании 380 миллионов долларов.