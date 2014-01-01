Розовые очки и "поединки" на Майдане: что политики могут подарить украинцам на Новый год

Под Новый год принято дарить подарки, которые обычно складываются под елку. Главная елка страны в нынешнем году получилась очень оригинальной. Зная наших политиков, попробуем предположить, какие подарки украинцам могли бы принести они.



Слуховые аппараты – от Виктора Януковича. Подарок – не только доказательство успешности критикуемой недоброжелателями реформы здравоохранения, но и символ будущей президентской кампании, хотя Виктор Янукович пока и стесняется сказать, что будет баллотироваться в 2015-м. В наступающем году президенту предстоит убеждать сограждан, что за прошедшие четыре года он не только услышал каждого, но еще и выполнил все, о чем просили, и теперь ему важно, чтобы услышали его.



Несколько коробок с розовыми очками поставил бы под елку Николай Азаров. Премьеру, кажется, обидно, что уже который год никто, кроме него и особо приближенных, не замечает наступившего всеобщего "покращення". Свой подарок Николай Азаров мог бы в первую очередь вручить представителям СМИ, не раз огорчавшим премьера неверно поданной информацией, нежеланием доносить до сограждан успехи в проведении реформ и маниакальным стремлением сеять среди них панику.



Тысяча зонтиков – от Арсения Яценюка. Как всякий стратег, глава политсовета "Батькивщины" просчитывает ситуацию на перспективу. В настоящее время протестующие на Майдане обеспечены всем необходимым, а вот об аксессуарах для весенне-летнего сезона никто не побеспокоился. Такая беспечность может дорого обойтись – заметив отсутствие заботы со стороны лидеров, люди разойдутся по домам. Арсений Петрович на Новый год мог бы пообещать, что это - лишь первая партия зонтиков, ожидаются также дождевики, резиновые сапоги, а ближе к лету – пляжные зонты и шезлонги.



Стопку листов с автографами принесли бы коммунисты. КПУ собрала подписи за инициирование референдума о вступлении в Таможенный союз, но их забраковал ЦИК. Чтоб добро не пропало, соратники Симоненко могли бы передать его на хранение народу до следующей подписной кампании. Все листы должны быть прошиты, пронумерованы, опечатаны и задекларированы как народное достояние. Могут быть использованы в качестве оплаты за российский кредит в случае необходимости его срочного возврата.



Пять самосвалов снега пригнал бы Николай Катеринчук. Самопровозглашенный киевский революционный комендант мог бы начать демонстрацию нового качества управления городом с сооружения на Майдане не ледового катка, а снежной горки. А заодно доказать, что, в отличие от предыдущего руководства столицы, умеет обращаться со снегом. Также он мог бы построить на Майдане открытый бассейн и аквапарк, чтобы киевляне были уверены, что и водными потоками будущий мэр умеет управлять.



Пакет президенту – от Юлии Тимошенко. Единственный подарок под елкой, с четким указанием фамилии адресата. Ниже приписка "Содержимое пакета может осчастливить миллионы". В конверте мог бы быть бланк заявления об отставке, который Виктору Януковичу нужно было бы только подписать. В сопроводительных документах можно указать что, в случае отсутствия адресата по месту проживания (что вполне вероятно с учетом праздников), можно использовать факсимиле.



Разрешение на запуск маршрута "Майдан-Межигорье" мог бы повесить на елку Петр Порошенко. Настойчиво пробивающийся в список претендентов на президентский трон, Порошенко мог бы не ограничиваться лишь выступлениями на сцене Майдана. Воспользовавшись старыми связями, он может добиться эксклюзивного права на проведение туров выходного дня к резиденциям представителей власти. Микроавтобусы "Богдан" вполне можно было бы отправлять каждое воскресенье в сторону Межигорья сразу по окончанию народного вече.



График боксерских поединков мог бы прикрепить на стенде у елки Виталий Кличко. После того, как президент не ответил на брошенный ему вызов, лидер "УДАРа" мог бы организовать серию боев с другими представителями власти. Исключением, наверное, стоило бы сделать премьера в связи с пенсионным возрастом. Бои с членами Кабмина можно было бы провести на Майдане, а жители регионов наблюдали бы поединки с местным руководством. Только вот график поездок Виталия Кличко по стране в этом случае стоит держать в строжайшем секрете, дабы не допустить массового исчезновения местных чиновников в дни его приезда.

С Новым годом!