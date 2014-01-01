В Украине отмечают день рождения Бандеры, опубликованы фото

Митинги посвященные 105-й годовщине со дня рождения лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры прошли в городах Украине.

По информации Интерфакс-Украина, митинги состоялись во Львове и Хмельницком, сообщает Украинская правда.

Во Львове на площади возле памятника Степану Бандере 1 января собрались около тысячи человек.

Во время выступления на митинге народный депутат фракции "Свобода" Ирина Фарион отметила, что "люди с такой силой духа и идеи рождаются не раз в то лет, а, возможно, раз на полтысячелетия... Они не обращают внимания на то, что о них скажут другие, они одержимы высокой идеей".

В Хмельницком на центральной улице возле памятника Жервам Голодомора также собрались люди с плакатами "Бандера – наш герой!".

Напомним, в Киеве с 18 часов началось факельное шествие с Михайловской площади, по улице Владимирской до парка Шеченко, а дальше спустяться на Крещатик по бульвару Шевченко. Также запланирован молебен.

Фото: twitter.com/vo_svoboda, Украинская правда.