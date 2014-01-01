В Киеве на факельный марш в честь дня рождения Бандеры вышли 10 тысяч

В Киеве началось факельное шествие в честь 105-й годовщины со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

Народный депутат от ВО "Свобода" Игорь Мирошниченко сообщил, что в шествии принимает участие около 10 тысяч человек, хотя точное число участников он назвать не смог, сообщает телеканал "112 Украина"

Марш пройдет по ул.Михайловской, Владимирской, Льва Толстого, Крещатик и проведет митинг возле КГГА.

Эта акция проводится "свободовцами" уже не первый год. В 2013 году участники собирались возле памятника Тарасу Шевченко и колонной прошли с факелами по улицам Владимирская, бульвару Шевченко и Крещатику до Майдана Независимости.

Как ранее писал "Главред", митинги посвященные 105-й годовщине со дня рождения лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры уже прошли во Львове и Тернополе.